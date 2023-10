Svi znaju za Đukine ‘Hrvatine’, no rijetki i da je Čaić prije njih pjevao operu

Autor: Barbara Grgić

Đuka Čaić široj je javnosti poznat kao autor domoljubne budnice “Hrvatine”.

Bila je to jedna od prvih domoljubnih pjesama s početka Domovinskog rata. Čaić je u Hrvatskoj vojsci imao čin satnika, a pjesma “Hrvatine” postala je jedna od prepoznatljivih budnica.





“Ponosan sam bio kada sam došao sa prve crte, sreo Maria Mihaljevića i rekao ‘Mi smo na prvoj crti, nemamo nijednu pjesmu, idemo napisat pjesmu. Nastale su tako ‘Hrvatine‘. To je bila prva pjesma na temu Domovinskog rata i uopće, nismo imali, imali smo one naše budnice hrvatske, od ‘Glasna jasna’ do ‘Ustani bane’ i tako dalje”, rekao je Đuka koji danas živi u Čakovcu.

Svira čak 12 instrumenata

Čaić je violinu počeo svirati još kao četverogodišnjak, no nije mu sjela, pa je prešao na harmoniku. Nju je svirao od šeste godine do srednje škole, a kasnije je naučio svirati još deset instrumenata. Htio se već kao klinac baviti pjevanjem, no nije mutirao, pa su mu dali da izabere neki puhači instrument koji će mu pomoći da razvije disanje i dijafragmu. Odabrao je klarinet kao glavni predmet.

Već na prvoj godini Glazbene akademije 1976. polažio je audiciju u ZGK Komedija za prvu hrvatsku rock-operu “Gubec beg”. Dobio je ulogu kmetskog vođe Ilije Gušetića, a u Komediji je ostao 20 godina. Nakon “Gubec-bega“ pjevao je u brojnim mjuziklima, rock operama i operetama.

“Davno sam napustio kazališne daske. Ne nedostaju mi. Svaka zaraza prođe, pa tako i moja ‘zaraza’ kazalištem. Bio sam uistinu jako zaražen teatrom, obožavao sam igrati u operetama i mjuziklima, a sad ih obožavam gledati”, rekao je Čaić za Mirovinu.hr

Prvi Hrvat koji je pjevao u Operi u Sydneyju

Inače, upravo je Čaić bio prvi pjevač koji je istovremeno bio u kazalištu i na estradi.

Prvi album “Dome moj” snimio je 1985. s tamburaškim sastavom Ex Panonia. Na poziv iseljenika krenuo je na turneju u SAD i Kanadu. Godinu dana kasnije snimio je pop-album s Đelom Jusićem “Evo me, moj anđele”, a godine 1989. pjevao je u Operi u Sydneyu, kao prvi Hrvat kojem je to pošlo za rukom.