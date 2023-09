Svi živi ispljuvali novi album Prljavog kazališta, osim glazbenih stručnjaka: ‘Bogović ponovno vlada’

Autor: Barbara Grgić

Album koji se s nestrpljenjem očekivao je od danas dostupan na svim digitalnim platformama. Underground, novi studijski album Prljavog kazališta kojeg čine Davorin Bogović, Alen Kraljić i Tihomir Fileš donosi deset pjesama koje zvuče mladenački i blisko izvornom zvuku Prljavog kazališta.

Back to Roots bila je i misija Prljavog kazališta prilikom snimanja ovog albuma na kojem je glazbu radio Alen Kraljić. Tekstove potpisuju Alen Kraljić i Tihomir Fileš, osim pjesme “Pronađi me” koju je Davorin otpjevao u suradnji s riječkom kantautoricom Mirnom Škrgatić.

Album snimljen u garažama zagrebačkim Utrina

Snimljen u “podzemnim” uvjetima kod Alena Kraljića u garažama zagrebačkih Utrina, ovaj album je zaslužio svoj naslov.





“Neporeciv je šarm pjesama s ‘Undergrounda’ koje s jednakim neporecivim guštom izvode Fileš dok “čekića” čvrsti ritam, Bogović čiji je vokal izrašpan baš kako treba za ovakve pjesme i Kraljić koji se raspištoljio s gitarama”, zaključio je jedan od najpoznatijih glazbenih kritičara Aleksandar Dragaš.

Dragaš ističe: ‘Bogović u ovom pliva kao riba u vodi’

U svom glazbenom osvrtu na album u Jutarnjem listu je dodao: “Underground pršti od svježine i energije, čak i ako nije dovoljno napucan zbog gerilskih uvjeta snimanja, no to je i dio šarma prljavijeg ‘Prljavog kazališta’. Underground je mogao biti ili trebao biti album koji bi dominatno s Kraljićevim pjesmama predstavljao povratak Fileša i Bogovića punk, ska, i new wave Prljavom kazalištu iz kasnih 70-ih i ranih 80-ih. Naravno da je album u određenoj mjeri i to, ali je i drugačiji od pukog Filešovog i Bogovićevog povrataka u bolju prošlost. Underground defacto treba slušati kao novi album novog benda ili nove ‘supergrupe’ u kojoj je Kraljić kao gitarist čiji su rifovi automatski prepoznatljivi te kao autor pjesama u kojima Bogović pliva kao riba u vodi, a Fileš uživa na bubnjevima. “Supergrupa” koju čine Bogović, Fileš i Kraljić sva pršti od svježine i energije, a album Underground zvuči mladenački i potentno, šarmantno i simpatično i to je dio šarma “prljavijeg” Prljavog kazališta.

Horvat tvrdi: ‘Bogović ponovno vlada’

Među prvima je novi album Prljavog kazališta preslušao još jedan poznati glazbeni kritičar Hrvoje Horvat, čije se kolumne čitaju u Večernjem listu.

“Novi album ‘novog’ Prljavog kazališta odličan je, a Bogović ponovno ‘vlada’. Album ‘Underground’ skoro da bi se mogao podijeliti u dva dijela; prvih pet pjesama hitoidnim potencijalom kreću u utrku u svakodnevnoj domaćoj utakmici za slušanost, dok druga strana planiranog vinila s pet pjesama žešće zatvara album. Naravno da je i u početnim pjesmama prisutna energija i žešća, odlična svirka, duhoviti tekstovi, ali ima tu i modernih-rock dijelova kakve bi očekivali kad se u priči pojavi Alen Kraljić. Jedan od meni omiljenih domaćih gitarista uz Davora Viduku iz Kawasaki 3p i Kojota. Tu su i potencijalni hit, odlična ‘Kako si’ i hard-disco drugi singl ‘Pronađi me’, duet Bogovića i Mirne Škrgatić koja zvuči kao da su Garbage poželjeli obraditi ‘Call Me’ od Blondie. Kad dođete do posljednjih pet pjesama iz zvučnika vas pogodi lavina zvuka koja od potmule ‘Kažu rokenrol je mrtav’, jedne od najvažnijih pjesama albuma, do epske završne polu blues balade ‘Ti me više ne voliš’ nudi spregu sjajnog Bogovića i raspoloženog benda koji ‘grca’ u rifovima i ritmovima. ‘Ljubav’, ‘Babilon’ i ‘Prijatelju mali’ efektnim bas dionicama i potmulim Filešovim bubnjem ‘vuku’ na The Clash, a plesnu svirku benda s ukrasima gitara i klavijatura povezuje ‘potpis’ vokala Davorina Bogovića”.

Struka jedno, slušatelji drugo

Iako kritika o novom albumu Prljavaca ima sve riječi hvale, publika baš i nije zadovoljna, sudeći po komentarima ispod dosadašnjih objavljenih singlova.

“Dečki, ovo vam nije bilo potrebno… Niste prljavci i ovo ne prolazi”, “Ma dajte ovo je neozbiljno. Ovo ne da nema veze sa ovim Kazalištem iz ovog perioda nego nema ni s onim kad je Davorin bio frontmen. Kao stari fan Kazališta ljubitelj sam svih pjesama kako sa Bodalecom tako i sa Davorinom, ali koliko god cijenio Davorina i Fileša kao stare članove Kazališta i te priče duge skoro 50 godina jedno je Amin. Houra je Kazalište, Kazalište je Houra”, “Situacija jako smiješna….samo je jedno Prljavo kazalište. A ovo je već žalosno”, “Očajno loše”, neke su od upućenih kritika.









Album koji je dobio prve sjajne kritike od danas će moći ocijeniti i publika, ali nesumnjivo je da je Prljavo kazalište kojem odnedavno pripisuju pridjev “prljaviji”, albumom Underground uzburkalo ustajale glazbene vode.