Svi tvrde da je Šprajc pretjerao s komentarima o Isusu i Oliveru: ‘Gdje vam je poštovanje?’

Autor: Barbara Grgić

U novom izdanju RTL-ove emisije “Stanje nacije”, voditelj Zoran Šprajc osvrnuo se na trenutno “najveći fenomen” u Republici Hrvatskoj – srpsku 28-godišnju pjevačicu, Aleksandru Prijović.

‘Da se Oliver sad k’o Isus digne iz groba, ne bi uspio rasprodati Arene’

Na sebi svojstven način komentirao je pet uzastopnih rasprodanih koncerata u Areni.





“Dino Merlin je dosad držao rekord s 4 koncerta zaredom u Areni, a evo ova srpska Prija je nadmašila i tog bosanskog čarobnjaka. Ne samo to, u Zagrebu je nadmašila i samu sebe iz Beograda. Jer u Beogradu je rasprodala tri Arene. A u Zagrebu evo pet. Što opet dokazuje da su Hrvati veći Srbi od Srba. Taman i da se Oliver Dragojević sad k’o Isus digne iz groba i najavi koncert u Areni, ne bi uspio rasprodati pet Arena zaredom. Ma da se i sam Isus digne, pitanje je bi li i on. Do kraja ove emisije biti i šesta bez brige”, rekao je Šprajc.

‘Srozao se ispod svakog profesionalnog nivoa’

Mnogi su ovim riječima ostali neugodno iznenađeni te su tvrdili kako je Šprajc uistinu pretjerao.

“Zoki ima dobrih emisija i komentara ali neki put pretjera i neukusan je. Ježi ga, nitko nije savršen. On kao i Beatlesi uspoređuje Isusa kaj nije u redu”, piše jedan komentator. “Ovo mu nije trebalo”, “Srami se”, “Neukusno i vulgarno”, “Šprajc se srozao ispod svakog profesionalnog nivoa, njegova emisija sve manje gledljiva”, “Usporedite Olivera sa ovim curom. Mrtvi se ne diraju. Gdje mu je poštovanje”, piše jedna komentatorica.