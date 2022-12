‘SVI SU BILI PROTIV TOGA’ Anđelka Prpić nije oduvijek bila glumica, proslavila se u drugoj ulozi: ‘Rekli su mi da to ne prihvaćam’

Autor: Dnevno.hr/K.V.

Glumica Anđelka Prpić posljednjih je dana jedna od glavnih tema u regiji. Otkako je izašla vijest o trudnoći s kumom njezinog bivšeg supruga, ne prestaju se nizati reakcije. Javio se čak i sam Dario Prpić te predbacio Anđelki da je učinila nešto što se ne radi, ističući kako mu je dotični ipak bio prijatelj.

Među širom publikom Anđelka je postala poznata humorističnom serijom “Andrija i Anđelka”, a glumila je i u serijama “Kozje uši”, “Azbuka našeg života”, “Radio Mileva” i dr. Ipak, prvi put se na malim ekranima pojavila u voditeljskoj ulozi. Vodila je reality show “48 sati svadba”, za što nije imala podršku svojih kolega.

“Svi moji kolege koji su me savjetovali i željeli mi dobro, svi su bili protiv toga. Rekli su mi da to ne prihvaćam, da je to ‘trash’. No, ja sam iz Požarevca. Meni je taj mentalitet u DNK, kako slavimo svadbe, običaje, glazba pod šatorom, plesanje kola. Ne bih to imala gdje drugdje pokazati, a znam ih igrati”, kazala je svojedobno u jednoj emisiji, prenosi Azra.





Kada vidimo snimke prije 11 godina, jasno je da Anđelki godine ništa ne mogu – glumica izgleda gotovo isto kao danas. Tada se Anđelka udala za Darija, a ubrzo je rodila i sina Jakšu. Par se rastao prije dvije godine, a osim navodne suprugove ljubomore, Anđelku je na to natjerala njegova navoda afera s Avom Karabatić.