Svi se slažu u jednom: Ako Uršula ima najbolje noge na HRT-u, onda Pecina Silvia ima u čitavoj Dalmaciji

Autor: Barbara Grgić

Dobar glas, a još bolji stas pokazala je Silvia Dvornik, partnerica glazbenika Marka Pecotića.

S čapom vina u ruci, crnim poluprozirnim topom, kratkim širokim hlačicama i bijelim štiklama pozirala je ispred jedne konobe u Splitu, ne skrivajući osmijeh.

Dakako, njene vitke noge bile su u prvom planu, a na njih nisu ostali imuni njeni pratitelji te su joj uputili salve komplimenata u komentarima.





“Kakve noge, ej”, “Šta ćemo s tim nogama”, “Najljepše nogice”, “Odavno nije bilo bolje fotke”, “Ma top”, samo su neki od komentara.









Ni Peco nije ostao ravnodušan

Na Silvijine duge noge nije ostao imun ni njen slavuj Peco te joj je u komentario poslao niz bijelih srca.

Podsjetimo, Peco i Silvia trenutno žive u unajmljenom stanu u blizini Parka mladeži u Splitu. Do nedavno se gradom šuškalo kako su prekinuli zbog financijskih poteškoća jer je on neko vrijeme proveo kod majke. Štoviše, više niti ne nastupaju zajedno jer je Peci puno isplativiji nastup s 4 Tenora, nego s bendom u kojem mu je Silvia prateći vokal.

Inače, Silvia je bila razlog zbog kojeg je prošle godine Pecotić javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka.

“Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi… to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno”, rekao je Marko pa onda i potvrdio za Slobodnu Dalmaciju: “Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno”.