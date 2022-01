SVI PRIČAJU O ONOM ŠTO JE NOSILA NA SUPRUGOVOM SPROVODU: Pokopan omiljeni glumac: ‘Bio mi je sve na svijetu, slomljena sam’

Danas je pokopan omiljeni američki komičar i glumac Bob Saget, a na sprovodu su se okupili brojni njegovi prijatelji i kolege glumci.

Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross, John Stamos, sestre Olsen, samo su neki od njih koji su došli kako bi Boba ispratili na posljednji počinak.

Sagetova supruga, novinarka Kelly Rizzo sa suzama se oprostila od Boba, a mnogi su primijetili kako je na ispraćaju njegov vjenčani prsten nosila na ogrlici oko vrata.

Bob Saget’s wife sobs during speech at funeral filled with hundredshttps://t.co/NadXSFdjlN pic.twitter.com/zAdK6yWk6J

— The Scottish Sun (@ScottishSun) January 15, 2022