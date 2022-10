‘SVI MISLE DA SAM AGRESIVAC’ Marija Šerifović nakon beogradskog incidenta otkrila da ide kod psihoterapeuta: ‘Rijetko kad mi dođe žuta minuta’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevačica Marija Šerifović osvrnula se na nedavni incident koji se dogodio u jednog beogradskoj ulici kada je šakama udarala u automobil u kojem se, navodno, nalazila njezina partnerica.

‘Svakodnevno radim na sebi s terapeutom već 20 godina! Borim se da nađem što adekvatnije načine da ‘savladavam’ život iz dana u dan, da mi bude što bolji i produktivniji. To nekad radim s terapeutom, nekad sama sa sobom, a nekad uz pomoć ljudi koji me okružuju’, rekla je za Novu.rs

‘Rijetko mi dođe ‘žuta minuta’, to mi se možda pet puta dogodilo do sada u životu… To su bile užasno stresne situacije, koje sam nekad znala riješiti, nekada ne… Ipak sam ja samo osoba od krvi i mesa. Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekoga udariti, a ja sam zapravo samo glasna. Ja samo glasno pričam, glasno se smijem, glasno se svađam, glasno volim… Ne znam drugačije’, dodala je.





Podsjetimo, krajem kolovoza objavljena je snimka na kojoj Marija u rane jutarnje sate viče nasred ulice i šakama udara u svoj automobil u kojem se nalazila ženska osoba. Pjevačica je potvrdila vjerodostojnost snimke pa je objasnila zašto je tako burno reagirala.

‘Iako se nikoga ne treba ticati, primila sam jednu privatno lošu informaciju. Jedino kome se trebam ispričati jest mom automobilu i ako sam nekoga probudila”, rekla je tada, a dobro upućeni izvor medijima je ponudio drugu verziju navedenog incidenta.









‘Do sukoba je došlo zbog klasične ljubomore. Marija je bila s prijateljicom i partnericom u svom automobilu. Sve je bilo u redu do trenutka kada je partnerica priznala prevaru. Tada je Šerifović poludjela. Izgubila je kontrolu, zaustavila je vozilo da ne bi uzrokovala prometnu nesreću i počela je histerizirati’, rekao je nepoznati izvor.