SVI GRIJEŠIMO! Ova namirnica nikako ne smije ići u hladnjak, sva hrana bit će za smeće!

Autor: Dnevno

Postoje namirnice koje je preporučljivo držati, koje možemo držati , ali i one koje nikako ne bi trebali držati u hladnjaku, no ipak to činimo.

Svježe namirnice poput voća i povrća imaju određeno vrijeme sazrijevanja kao i rok trajanja. Kako bi ostale svježe i pritom dosegnule nutritivni maksimum potrebno ih je pravilno skladištiti.

Hrana kupi miris banane

Rajčica, dinja, lubenica – traju dulje, ali s vremenom postaju vodenaste i gnjecave. Spremite ih u hladnjak jedino očišćene, narezane i oštećene

Krumpir – hladnoća mu ne smeta, ali niti ne pogoduje jer kod pripreme može poprimiti slatkasti okus









Luk i češnjak – ispuštaju neugodan miris i baš poput rajčice postaju mekani i gnjecavi

Ananas, avokado, kivi – izvan hladnjaka završavaju proces sazrijevanja i postaju slađi i sočniji

Banana – u hladnjaku će kora brže potamniti, a ostala hrana će preuzeti njezin miris









Breskve, kruške, limun, limeta, đumbir – u hladnjaku traju dulje, ali izvan njega ljepše sazrijevaju i ostaju sočnije

Namirnice koje moramo držati u hladnjaku

– Zelena salata

– Mrkva

– Patliđan

– Celer

– Tikvice

– Grožđe

– Brokula

– Šumsko voće

– Mahune

– Trešnje