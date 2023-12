Svi bruje o bivšim pobjednicima talent showova: Patricka Jurdića malo tko se sjeća

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nove sezone popularnih talent showova, potaknule su rasprave o tome što se događa s pobjednicima takvih showova i gdje su neki od njih danas. Nažalost, za mnoge sudionike takvih showova, koji su se čak i istaknuli u istima, danas malo tko zna.

Jedan od njih je i 37-godišnji Patrick Jurdić, austrijsko-hrvatski pjevač, pobjednik druge sezone showa Hrvatski idol.

Izdao album pa ‘nestao’

Dvije godine nakon pobjede, Patrick je izdao album “Reci da si za“, a poznato je da je izbacio singlove poput “Pull Me Out From Inside”, “Moj Broj” i “Samo Reci Da”, no niti za album, kao niti za njegove spomenute singlove mnogi u Hrvatskoj nisu nikada čuli.









Danas Patrick s timom vodi tvrtku Danc’In School u Beču koja se temelji na radu s djecom i mladima kroz plesne projekte. Osim što posjećuju škole, tvrtke i obitelji, tim vodi radionice fitnessa i joge, nude ljetovalište, radionice iz područja psihosocijalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. ​









Naš se portfelj s vremenom proširio na radionice fitnessa i joge. Počeli smo s ponudom ljetovališta, zatim su dodane naše radionice iz područja psihosocijalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.

Inače, u istoj sezoni uz bok Patricku natjecala se i Lidija Bačić. Njoj je pobjeda izmakla za samo deset glasova u odnosu na Patricka, no ipak se ostvarila u glazbi.

Lidija je te 2004. godine pjevala pjesmu “Without you”, a kako joj je u nekoliko navrata ‘pukao glas’, Goran Karan, koji je bio član žirija, nije to mogao prešutjeti.

“Ubi se ti ispred nas ovdje”, rekao joj je Karan te dodao da je dala sve od sebe i dao joj čistu peticu.