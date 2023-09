Sve više liči na svog ‘ćaću’: Mladi Bebek uskoro bi mogao početi ‘krasti’ mnoga djevojačka srca

U svojoj dugogodišnjoj karijeri Davor Radolfi objavio je 15 studijskih albuma i nekoliko kompilacija, a sada je predstavio novi pod naziva “Novi čovjek sam sutra”.

Jedan od najvećih promotora latino-pop glazbe u Zagrebu je održao promociju novog albuma, a na nju došao velik broj poznatih, među kojima su i Duško Lokin, Jurica Pađen, Željko Krušlin Kruska, ali i Zvonimir i Željko Bebek.

20-godišnji Zvonimir, kako bi poznata pjesma rekla, "sve više liči na svog ćaću", a već sada slovi kao veliki zavodnik.





‘Tata je uvijek pored mene’

Kada su ga novinari jednom prilikom pitali osjeća li pritisak zato što ga javnost percipira kao “Bebekova sina” ili smatra da mu je poznato ime pomoć u karijeri odgovorio je:

“Nikad to nisam tako doživljavao. Uvijek sam živio bez da mislim o tome. Živim na svoj način. Naravno da mi je tata tu uvijek pored mene i da sve to radimo zajedno, a ljudi sa strane uvijek vole komentirati, tu ne mogu ništa. Mi volimo glazbu, mi se apsolutno dajemo glazbi, to nam je jedino bitno”, rekao je Bebek junior.

U odgovor se tom prilikom uključio i tata Željko koji je istaknuo da zajednički nastupi očeva i sinova nisu rijetkost na svjetskoj glazbenoj sceni.

"Nije rijetkost da glazbenici u svijetu imaju sinove koji se bave glazbom, poput Phila Collinsa ili Stinga. Evo i ja spadam u tu grupaciju ljudi koji nastupaju sa svojim sinovima. Mislim da je to najveća sreća koja se može dogoditi svakom starijem glazbeniku. Tko zna možda će jednog dana i Zvone imati sina koji će s njim stati na pozornicu", rekao je.









Da ne pada jabuka daleko od stabla, dokazuje i činjenica da su i Zvonu već počele “opsjedati” obožavateljice, no on je po potom pitanju popriličan diplomat.

‘To je rock and roll, to se sve događa i meni danas. Ja obožavam taj svijet, taj način života. Jako volim tu komunikaciju s ljudima jer smatram da danas uvelike u svijetu fali komunikacije jednih s drugima, prvenstveno uživo. Rekao bih da mi ovaj rock and roll omogućava da ljudi koji dođu na koncert imaju priliku pričati sa mnom. Ja sam se skoro isključio već s mobitela jer u tome ne vidim neku zabavu i svrhu, volim da komunikacija s ljudima bude uživo”, zaključio je.