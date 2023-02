‘SVE, SVUGDJE, ODJEDNOM’, NIŠTA LUĐE NISTE GLEDALI!’ Glavni favorit za Oscara postat će klasik: Zar ste sumnjali da ne pati od modernih LGBT klišeja?

Autor: Maja Hrgović / 7dnevno

Sklonost američke kinematografije da baš svaki film i seriju “začini” teško probavljivom dozom propagande lijevih političkih i društvenih ideja toliko je izražena posljednjih godina da je postala predmet opće sprdnje u pop-kulturi i na društvenim mrežama.

Teško je, primjerice, pronaći makar jedan naslov na popularnim platformama Netflix ili HBO a da u njima sedma umjetnost nije žrtvovana na oltaru “woke” agende: među protagonistima je neizostavno pripadnik barem jedne skupine koja na progresivnom zapadu uživa privilegije bez presedana, poput queer i transrodnih osoba.

Ispada da je propisani minimum koji svaki novi film ili serija mora zadovoljiti uključenje barem nekoliko crnaca i homoseksualaca – čak i kad je riječ o reinterpretaciji klasika s radnjom smještenom u staroj Grčkoj.





Promjena paradigme

Ovogodišnja, 95. dodjela nagrada Oscar održat će se 12. ožujka. Nominacije u svim kategorijama, objavljene prošlog tjedna, iznjedrile su nekoliko favorita.

Njemački ratni film “All Quiet On The Western Front” s aktualnom, ali i bezvremenom antiratnom porukom ima devet nominacija, koliko i “The Banshees of Inisherin”, tragikomedija o rasapu jednog neobičnog prijateljstva na irskom otoku za vrijeme rata, s Colinom Farrellom i Brendanom Gleesonom u glavnim ulogama. Apsolutni je rekorder, međutim, film “Sve, svugdje, odjednom” (“Everything, Everywhere, All At Once”) koji ima čak 11 nominacija. Za nagradu se utrkuje i “Top Gun: Maverick” s Tomom Cruiseom, osvježavajuće lišen svih natruha ljevičarske agende, kao i “Avatar 2” Jamesa Camerona, u Hrvatskoj najgledaniji kinohit svih vremena.

Nakon mnogo vremena, publika bi se doista mogla vratiti Oscarima – nijedan od ovih filmova nije zakučasta, hermetična tvorevina čiju veličinu može doseći samo progresivna elita, nego su posrijedi filmovi koji su i pametni i inventivni i zanimljivi. Koliko su stvari otišle nizvodno, govori i to da je zadovoljenje ovih osnovnih uvjeta da se film ocijeni solidnim ostvarenjem postalo predmet čuđenja i povod za slavlje.

“Sve, svugdje, odjednom” ili “Everything Everywhere All At Once” film je redateljskog dvojca koji si je nadjenuo ime Daniels (Dan Kwan i Daniel Scheinert) s moćnom glumačkom postavom: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, James Hong, Ke Huy Quan.

Radnja se vrti oko Evelyn, azijatkinje srednjih godina koja u Americi vodi veliku radnju s automatskim perilicama i sušilicama rublja.

Svakodnevna briga

Suprug joj je, čini se na prvu, dosadnjaković, mekušac neki, dobroćudni beskičmenjak, koji, ugađajući joj, izbjegava bračne konflikte; to je njegova strategija za opstanak.









Evelyn je pak sposobna i žilava, ali ipak blizu ruba, prenapregnuta svakodnevnom brigom o ekscentričnim ili samo napornim klijentima, njihovim posebnim zahtjevima, vođenjem računa i kućanstva. Žive u stanu iznad praonice, a značajni izvor Evelynine muke je i njezin vremešni otac Gong Gong (glumi ga James Hong), također osoba s posebnim zahtjevima, ali i s golemom količinom negodovanja prema kćerinim životnim odabirima.

Kako je ovo jedan od onih filmova kojima bi, po bogatstvu slojeva radnje i po bujnoj vizualnosti, dobro pristajala metafora kaleidoskopa, teško je izdvojiti jednu fabularnu nit koja bi se mogla smatrati nosivom – ali odnos kćeri i oca svakako je jedna od karijatida ove impozantne gradnje. Evelyn je vlastitim radom, upornošću i vizijom ostvarila svoj američki san, financijski je zbrinuta i ima skladnu obitelj – a opet, ništa od toga nije dovoljno da impresionira oca, ili barem stekne njegovo umjereno odobravanje. Koliko je tuge u njezinoj djetinjoj potrebi da zadobije očevu naklonost! Svaka je scena njihove interakcije nabijena tjeskobom, frustracijom i boli.

Dinamiku ove gotovo stereotipne imigrantske obitelji, koja međusobno komunicira na kreativnoj mješavini engleskog i mandarinskog, nadopunjuje još i kći Joy. Ona je dijete novog milenija, pripadnica izgubljene generacije mladih koji su srasli s ekranima, išamarani trendovima s Tik-Toka i lijevim identitetskim politikama, koji ne znaju kojeg su roda ni što znači preuzeti odgovornost za svoj život.









Jaz generacija

Joy je izgubljena, a majka joj ne zna prići. Jaz između dviju generacija Evelyn ne zna premostiti. U očaju pokušava sa savjetom “Jedi manje, malo si se udebljala”, no to će, naravno, biti protumačeno kao “fat shaming”, posramljivanje ugrožene skupine debelih, a ne kao iskaz majčinske brige i ljubavi. Evelyn ne shvaća da je sve ono što je toliko duboko tišti u vezi s njezinim ocem prenijela i u svoj odnos prema kćeri: sve što Joy radi ispod je kriterija koje je ona postavila.

Evelyn zatječemo u danu koji je osobito izazovan: kći joj dolazi u nenadani posjet, suprug želi razgovarati o jednoj ozbiljnoj temi koja bi joj mogla slomiti srce i šokirati je, situacija na poslu izmiče kontroli, praonica je pod prismotrom porezne i morat će se očitovati o pogrešno proknjiženom računu, a uz to još treba pripremiti i tradicionalnu zabavu za doček kineske Nove godine…

Nakon ovakvog uvoda, naivni gledatelj mogao bi se ponadati da će film proći bez “woke” dodataka – ali, nažalost, nismo mi te sreće. Kao 99 posto filmova danas, i ovaj sadrži neizostavnu propovijed o potrebi bezuvjetnog prihvaćanja istospolnih parova – tako Joy doma dovodi svoju djevojku, želi da tu lezbijsku vezu prigrle svi u obitelji, pa i djed, od čijeg prijekog suda stalno strepi Evelyn.

Granici pravog psihičkog sloma Evelyn se približi u uredu porezne, gdje je imala nesreću da njezin slučaj dospije na stol nepodnošljivo pedantne porezne inspektorice Deirdre koju maestralno glumi Jamie Lee Curtis (potpuno je zaslužena njezina nominacija za Oscara u kategoriji sporedne glumice). Već lik porezne inspektorice daje naslutiti bizarnu otkačenost koja slijedi: poslu predana i strastveno pravovjerna u provođenju porezne pravde, Deirdre je debeljuškasta i neugodno izravna, zarobljena u nekom davnom modnom razdoblju u kojemu su se oker dolčevite nosile ispod hipi prsluka, a midi suknja dosezala potkoljenice s proširenim venama.

Zla inspektorica

Od Deirdre zapravo kreće akcija, toliko neočekivana i eksplozivno uvrnuta da vam se barem u jednom trenutku mora učiniti da ste u nečijoj noćnoj mori induciranoj konzumiranjem halucinogenih droga. Ništa luđe niste gledali u životu!

Život prosječne kineske imigrantice u Americi, koji Evelyn vodi, samo je jedna dimenzija postojanja. To joj obznanjuje njezin suprug, koji je pristigao iz druge dimenzije stvarnosti, u kojoj je ona nešto poput nadbića, superjunakinja u sukobu sa silama zla.

U službi sila zla je, u toj drugoj stvarnosti, porezna inspektorica – koja pak, kao i sama Evelyn, paralelno postoji u bezbrojnim svjetovima. No kakvi su ti drugi svjetovi? Evelyn je, kako polako shvaća, u drugim paralelnim stvarnostima sve ono što je mogla postati da je krenula drugačijim putem, da je donosila drugačije životne odluke. U jednome je životu pjevačica, što je kao mala žarko htjela biti, u drugome je glumica, u trećem kung fu majstorica, u četvrtom svira klavir nožnim prstima, a umjesto ruku ima smotuljke hrenovki… Jedan od upečatljivih trenutaka u filmu je onaj u kojem Evelyn, preplavljena emocijama nakon što je vidjela svoj glamurozni život glumice, shvaća da je život koji živi u stanu iznad praonice, s mužem mekušcem i zajedljivim ocem, najgori, najdosadniji i – užasavajuće – najobičniji od svih života koje je mogla voditi.

Postoji citat koji moćno opisuje ideju supostojanja potencijalnih života, napisala ga je Sylvia Plath i ide ovako: “Vidjela sam svoj život kako se grana preda mnom kao zeleno drvo smokve u onoj priči. Vidjela sam sebe kako sjedim pod krošnjom tog smokvinog drveta i umirem od gladi, jer naprosto nisam u stanju odlučiti koju ću smokvu izabrati. Htjela sam ih sve, ali je odabir jedne podrazumijevao gubitak svih ostalih, i dok sam sjedila tamo, nesposobna da se odlučim, smokve su se počele smežuravati i crnjeti, i jedna po jedna su pljaskale o zemlju podno mojih nogu”.

Paralelni svijet

O tome je zapravo riječ u ovom filmu – sve ono što smo mogli biti, svi naši životi, teku paralelno s ovim koji sada živimo. Nije nemoguće ni pristupiti u njih, činimo to kad žalimo za propuštenim prilikama ili maštamo o onome što se još da izvući iz ovog života.

Likovi u filmu pristupaju u njih uz pomoć male naprave nalik na bežičnu slušalicu i iznenadnih nasumičnih radnji (poput brisanja gadljive sline s očevih usana ili plesne koreografije iz devedesetih). Evelyn se tako može prebaciti iz jedne dimenzije u drugu, iz jednog života u drugi, posegnuti za vještinama koje je u tim drugim životima usavršila – poput ubojitih kung fu zahvata koji joj trebaju u borbi protiv horde zlikovaca ili povećanog kapaciteta pluća, što je razvila u karijeri pjevačice, a sad će joj dobro doći da se, držeći dah, probije kroz dim suzavca kojim su je napali. Nabrajanjem takvih sitnih bizarluka kojim vrvi ovaj film ne bismo se približili tomu da katalogiziramo sve eksplozivne obrate u scenariju za koji je zaista lako povjerovati da je nastao na halucinogenim drogama. Mislim da bi i čitanje tog scenarija bilo posebno iskustvo.

Možda je već spomenuta generacija izgubljene Tik-Tok mladeži srasle s ekranima idealna publika za ovaj film. S jedne strane, cijenit će izobilje specijalnih efekata i gotovo neprekinutu lavinu vizualnih podražaja za kakvima stalno tragaju u računalnim igrama i VR stvarnosti, a s druge strane, stvarno će im dobro doći podsjetnik da bi, ako se maknu od ekrana i zaista počnu živjeti, mogli ostvariti sve što požele. Nešto starije generacije gledatelja “pohvatat” će pak više urnebesnih referenci na pop-kulturu devedesetih (Daniels su rođeni 1987., odnosno 1988. godine) i dvijetisućitih.

Dragocjen i neprocjenjiv

Žanrovski neuhvatljiv, film “Sve, svugdje, odjednom” punokrvan je akcijski film, ali istodobno je i komedija i drama koja otvara duboka filozofska pitanja. Ovo potonje vraća nas na početak teksta i razmatranje zagađenja kulture i (sedme) umjetnosti progresivnom agendom koja postupno destabilizira društvo i sve njegove postojane norme da bi ih zamijenila – čime zapravo? Ne znaju to ni “woke” križari. Iza svakog novog seta proskribiranih osobnih zamjenica za izmišljene rodne identitete, iza svake edukacijske akcije u kojoj se indoktriniraju djeca i mladi, zapadno je društvo bliže kaosu. U tom je vrtlogu izgubljena Evelynina kći Joy, koja u jednom snažnom monologu u filmu kaže da ništa ovo nema smisla, ovaj prazni život, besmisao ljudskog rada, truda, postojanja. Opasna je to misao. Jer, ako je život besmislen, legitimno je demolirati ga, uništiti, poništiti, poželjno već u utrobi. U filmu, metafora uništenja je veliko okruglo pecivo s crnom rupom u sredini. To ništavilo usisava one koji prihvaćaju besmisao i nemaju volje boriti se za bolji život jer u njega ne vjeruju.

Je li ovo novi filmski klasik? Rekla bih da je – ali ne toliko zbog impresivne vizualne raskoši. Ispod munjevite akcije i dovitljivih dijaloga krije se nešto što uvrštava ovaj film među one kojima se isplati vraćati.

Iako je, eto, progresivni imperativ zadovoljen umetanjem lezbijske veze u priču, “Sve, svugdje, odjednom”, možda i ne htijući, mimo volje svojih tvoraca, trijumfalno pronosi temeljnu konzervativnu ideju: da je ljudski život – baš ovaj, baš ovdje – dragocjen, neprocjenjiv, veličanstven i uvijek vrijedan borbe.

Netflixu je vrijednost pala za sedamdeset posto

U prvom kvartalu prošle godine vrijednost dionice Netflixa pala je za 70 posto, a broj pretplatnika za jedan milijun. Pogrešna je bila i procjena da će se publici svidjeti serija o trudnoći transrodnog muškarca, nakon koje je zabilježen oštar pad pretplatnika, a tvrtka je prisiljena dijeliti otkaze tek zaposlenim scenaristima novih “progresivnih” priča.

Isto ono što je Netflix dovelo do financijskog posrtanja podmeće klipove pod noge najprestižnijim globalnim filmskim nagradama Oscar. Preciznije, dugovječni organizator tih nagrada, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sam sebi podmeće klipove pod noge pokazujući labilnost pred zahtjevima istaknutih progresivnih glasova u medijima i na estradi da se nagrade usmjere prema radikalnoj inkluzivnosti, antirasizmu, antifašizmu itd., odnosno da među dobitnicima budu jednako zastupljene sve rase, spolovi, seksualne orijentacije i pripadnici mnogih “marginaliziranih” društvenih skupina. Izvrsnost umjetničkog ostvarenja pala je u drugi plan. Sviđa li se to publici? Ako je suditi po poslovnom uspjehu Netflixa u prošloj godini, reklo bi se da su većini prisjele propovijedi o tobožnjoj bijeloj krivnji i toksičnom maskulinitetu s jedne strane te slavljenje abortusa, seksualnih manjina i fetišističkih devijacija s druge strane.

Gledanost ceremonije dodjele Oscara potpuno se srozala

Posljednjih godina Oscari su uključili obilje osrednjih i ispodprosječnih radova koji širu publiku jednostavno nisu zanimali. Činilo se da je jedan od važnijih kriterija ograničavanje udjela bijelih muškaraca u ukupnom broju nominiranih i nagrađenih. Malo koga je iznenadilo da se, kao izravna posljedica takvog tretmana izvrsnosti u sedmoj umjetnosti, status Oscara drastično srozao u posljednjih nekoliko godina. Poražavajući je podatak da je prošlogodišnju dodjelu pratilo tek 15,36 milijuna gledatelja u cijelome svijetu, a godinu ranije samo 10,41 milijuna gledatelja – čime je gledanost ove prestižne manifestacije pala ispod četvrtine od nekadašnjih 40-46 milijuna.