‘SVE SAM PROBALA…’ Napokon se oglasila majka Britney Spears, odgovorila je na brojne optužbe: ‘Odbila si me bezbroj puta’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Britney Spears je na društvenim mrežama objavila, a onda brzo i obrisala 22-minutni audio zapis u kojem detaljno priča o zastrašujućim trenucima tijekom dugogodišnjeg skrbništva.

Iako ga je uklonila, fanovi su zapis uspjeli “uhvatiti” i svjedočiti još jednom iskazu u kojem pop princeza proziva članove svoje obitelji, posebice oca Jamieja Spearsa.

Sve je, kaže, kulminiralo kad je imala 25 godina te ušla u skrbništvo o kojem nije imala nikakva saznanja, detalje ni razloge. “Bila sam jako mlada, sjećam se da me puno prijatelja pokušalo kontaktirati i vidjeti. Ni dan danas ne znam što sam to napravila da me otac kaznio tako da mi zabrani kontakt sa svima”, govori 41-godišnja Britney.





Ponovila je brojne stvari izrečene na suđenju, među ostalim, i to da su je prisiljavali na snimanja albuma i spotova, ali i na iscrpljujuće svjetske turneje na kojima je morala živjeti i putovati po očevim pravilima.

Britney u audio zapisu nekoliko puta, dakako, u negativnom svjetlu, predstavlja i majku Lynne Spears. Naziva je sudionicom cijele operacije, ali i osobom koja je njezinom ocu dala suludu ideju o skrbništvu.

Nekoliko sati nakon što je audio zapis ugledao svjetlo dana, na Instagramu se oglasila prozvana Lynne Spears. Uz njihovu zajedničku crno-bijelu fotografiju, kćeri je poručila: “Britney, tijekom cijelog tvog života davala sam sve od sebe kako bih podržala tvoje snove i želje! Također, davala sam sve od sebe da ti pomognem u teškim trenucima! Nikad ti nisam okrenula leđa i nikad neću!”.

“Odbila si me bezbroj puta kad sam zvala ili doletjela i to me čini bespomoćnom! Probala sam sve. Volim te najviše, ali ovaj razgovor je samo za nas dvije, oči u oči, privatno”, napisala je Lynne Spears.

View this post on Instagram





A post shared by Lynne Spears (@lynnespears_rf)