SVE JE SPREMNO ZA KRUNIDBU: Mnogi su noć proveli kampirajući pored palače

Autor: Tea Šojat

U subotu se održava svečana ceremonija krunidbe kralja Charlesa III. Mnogi ljudi noć su proveli kampirajući pored Buckinghamske palače od kuda kreće ceremonija, ali i po drugim mjestima Londona od kuda će se moći pratiti događaj i vidjeti kralja te ostale članove kraljevske obitelji. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović zbog kvara na avionu ne putuje u London.

Krunidu prati vojna ceremonija, kao i koncerti poznatih glazbenih, a predviđena su i brojna druga događaja ne samo u subotu, već i u nedjelju. Samoj krunidbi prisustvuje oko dvije tisuće uzvanika, zbog sigurnosti i zdravstvenih razloga, a sudjelovat će više od 1.250 volontera, dok će milijuni diljem svijeta ceremoniju pratiti putem televizije i interneta.

Ceremonija kreće procesijom od Buckinghamske palače u 10:20 sati po lokalnom, odnosno 11:20 po srednjoeuropskom vremenu, dok je zadnja lokacija Westminsterska opatija, gdje će se i održati krunidba.





Kraljica i kralj putovati će rutom koja se naziva i ‘Kraljevska povorka’ i to u kočiji s klima uređajem i električnim prozorima

Tijekom samog obreda Charles će biti pomazan uljem koje je posebno za tu priliku napravljeno od maslina koje su ubrane na Maslinskoj gori, u samostanu Marije Magdalene i samostanu Uzašašća. Zatim će ga nadbiskup blagosloviti i posvetiti prije nego što mu se na glavu stavi kruna svetog Edwarda, dok će Camilla biti okrunjena krunom kraljice Marije. Nakon toga kralj Charles će sjediti u krunidbenoj stolici i držati vladarevo žezlo te će imati i vladarsku kulgu.

Nakon ceremonije, Charles i Camilla će krenuti iz Westminsterske opatije u Krunidbenu povorku natrag do Buckinghamske palače. Potvrđeno je i kako će kralj i kraljica svima mahati s balkona palače, baš kao i svi pripadnici kraljevske obitelji nakon krunidbe.

Više od 6.000 žena i muškaraca iz oružanih snaga sudjelovat će u krunidbi, a spremaju se i letovi zrakoplova mornarice, kao i počasna paljba.

U vojnoj ceremoniji se očekuje više od 6.000 žena i muškaraca iz oružanih snaga, a do Westminsterske opatije Charlesa III. i Camillu će pratiti i mornari, vojnici, avijatičari iz Velike Britanije i Commonwealtha. Više od 60 zrakoplova će šest minuta prelijetati iznad avenije The Mall, u središtu Londona. Bit će i počasna paljba u trenutku same krunidbe, pri čemu će pucati brodovi ratne mornarice, kao i ljudi na raznim lokacijama.