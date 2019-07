‘Sve je puklo zbog jednog čovjeka…‘ Rene Bitorajac otkrio zašto je napustio Novu TV

Autor: Dnevno

Rene Bitorajac se nakon punih deset godina oprostio od voditeljske uloge na Novoj TV. Javnost već neko vrijeme nagađa zašto je napustio uhodani dvojac s Igorom Mešinom, a ulje na vatru dodale su i izjave njegova nasljednika u showu “Supertalent” Frane Ridjana.

Poznat po svojoj iskrenosti i britkom jeziku, Bitorajac je za Jutarnji i emisiju Studio, otvoreno progovorio o pozadini svoje odluke, ali i najavio brojne nove projekte.

“Ispalo je da smo Mešin i ja na 10. godišnjicu našeg zajedničkog voditeljskog posla napravili kazališni show ‘Idemo uživo‘, ali i prekinuli suradnju. Ali, prije svega, to nije bila odluka. Jednostavno, s Novom TV, točnije jednim čovjekom na njoj, nisam postigao dogovor oko uvjeta za novu sezonu i prekinuli smo suradnju na ‘Supertalentu’. Slobodan sam umjetnik, dogovaram se od projekta do projekta i u principu to je česta i normalna poslovna pojava. Ova je promjena jače odjeknula u javnosti zato što je bila riječ o dugogodišnjoj suradnji i brojnim pozitivnim komentarima na Igorov i moj stil vođenja”, rekao je Bitorajac