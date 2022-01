SVE JE ODGOĐENO… OPET! Brojne zvijezde muku muče s pomicanjem datuma koncerata: ‘Još divljaju brojevi zaraženih’

Autor: T. P.

Naši poznati pjevači muku muče s održavanjem nastupa za vrijeme trenutačne i nemilosrdne pandemije koronavirusa. Rasprodani koncerti Petra Graše u splitskoj i zagrebačkoj Areni su odgođeni za sredinu ožujka.

“Trebalo je razmisliti i mislim da je odgovorno od organizatora i mene kao izvođača da poštujemo mjere i da ljudima koji će biti na koncertima pružimo osjećaj sigurnosti. Još divljaju brojevi zaraženih, ali su procjene epidemiologa i stručnjaka da bi se to trebalo bitno smiriti do ožujka. Planovi su malo pomaknuti, ali s druge strane, 18. i 19. 3., dva prekrasna dana u punim arenama je nešto što me beskrajno raduje”, napisao je Grašo na Instagramu.

S Petrom se suosjeća i Ivana Vrdoljak Vanna koja je svoj prvi ikad koncert u Areni Zagreb, u sklopu kojeg se trebao održati ET special show, s 5. veljače odgodila za 7. svibnja. Tužnu je vijest priopćila svim svojim fanovima putem službenog Instagram profila.

‘Povodom najava organizacije većih koncertnih događanja Stožer i Ministarstvo kulture proveli su otvoreni dijalog s organizatorima razmatrajući mogućnost odgode istih koji su predviđeni za održavanje u veljači. Organizatori zajedno s izvođačima, vodeći se prije svega brigom o zdravlju ljudi, izrazili su spremnost da velike koncerte odgode za ožujak kada se ipak nadamo povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, time i proširenim mogućnostima za održavanje ovakvih događanja’, rekao je za Narodni načelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović.

Jedni od rijetkih koji nadolazeće koncerte nisu otkazali su Natali Dizdar i Urban koji očito vjeruju u popravak epidemiološke situacije.