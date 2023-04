‘SVE JE DJELOVALO JAKO OZBILJNO I ONDA SMO SAZNALI DA JE FEJK’ Nives Celzijus jako poznata sportska zvijezda pokušala obmanuti čistom laži

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nives Celzijus već je 25 godina na sceni, a kao tajnu svog ”opstanka” prije svega naglašava svoju radišnost. Osim što pjeva, glumi i piše, odnedavno se našla u ulozi detektivke u showu “Masked Singer” gdje privlači svojim zanimljivim konstrukcijama tijekom pogađanja tko se nalazi ispod zanimljivih maski.

Osim svojih dosjetki, Nives privlači i zanimljivim modnim kombinacijama koje ističu njene atribute, a kako je oduvijek poznata po svom seksepilu, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrila je kako ju je jedan muškarac pokušao zavesti.

“Prije dosta godina jedna jako poznata strana sportska zvijezda organizirala je snimanje za jedan dosta poznati brend. Njegov menadžer mjesecima je kontaktirao s mojim tadašnjim agentom, susretali su se nekoliko puta u Njemačkoj kako bi sve utanačili, sve je djelovalo jako ozbiljno do najsitnijih detalja. I onda smo iz nekih drugih izvora saznali da je snimanje fejk samo kako bi me ta osoba upoznala i valjda pokušala zadiviti. Mislim da me nitko nikad nije toliko razočarao i bila sam bijesna što je mom menadžeru tako bezobzirno trošio vrijeme. Danas kad gledam, bio je to prilično velik angažman samo da bi upoznao nekoga”, otkrila je.





“Potpuno emotivno nedostupna”

Nives je otkrila i kako u njenom životu trenutno nema nikakvog muškarca, ‘ni novog ni starog’ te dodaje kako je već godinama “potpuno emotivno nedostupna”.

Ipak, da se ponovno zaljubi i da treba stati pred oltar, učinila bi to. “Ako bi to drugoj strani bilo baš toliko važno, možda. No ipak smatram da bi ta neka moja osoba trebala biti sličnih svjetonazora kao i ja i papir joj ne bi trebao biti presudan”, rekla je Nives i otkrila kakav bi morao biti muškarac koji bi mogao osvojiti njeno srce.









“Duhovit, bitno je da me nasmijava i mora voljeti prirodu i mačke. I sport. I putovanja, kako bi me ponekad motivirao da otputujemo negdje. Jer ja volim biti kod kuće u svojoj sigurnoj zoni i fali mi ponekad taj motivator i podsjetnik da se pravi život događa i izvan mog kvarta u zagrebačkim Šestinama.”