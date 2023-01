‘SVE JE BIO ŠTOS ZA MEDIJE, LAGALI SMO VAM!’ Princ Harry iznio šokantne tvrdnje: ‘To je bila gluma, nisam bio kum na vjenčanju svog brata’

Autor: Dnevno.hr

Princ Harry tvrdi u svojoj novoj biografiji Spare da nikada nije bio kum na vjenčanju svog brata, princa Williama, 2011. godine i da je to bio štos za medije.

Prema službenoj verziji, princ Harry bio je kum na bratovom vjenčanju i čak se tog dana s tadašnjim princem Charlesom i Williamom odvezao u Westminstersku opatiju u Bentleyju, piše Daily Mail. No Harry sada tvrdi da je sve to bila gluma i da su dva najbolja prijatelja princa Williama, James Meade i Thomas Van Straubenzee, održali tradicionalni govor na prijemu, a da je on podržao bratovu “bezočnu laž”.

Harry također piše o tome kako se princ William sastajao i pozdravljao ljude koji su se okupili na ulici ispred Buckinghamske palače dok je bio “pripit od sinoćnjeg ruma” samo nekoliko sati prije vjenčanja s Kate Middleton. Vojvoda od Sussexa tvrdi da je svom bratu rekao: “Mirišeš na alkohol”, prije nego što mu je ponudio mentu dok je spuštao prozore na autu.





Memoari princa Harryja procurili su pet dana prije početka službene prodaje, a britanski mediji ne prestaju prenositi pojedinosti koje je princ zapisao. Mnogi detalji već su bili u medijima, ali mnogi nisu vjerovali u njih. Princ u svojim memoarima govori o svom odrastanju u kraljevskoj obitelji, mladosti, drogi, seksu, bratu, ocu, svojim djevojkama, svojoj supruzi, djeci i misijama u Afganistanu.