‘SVE ĆE SE ZNATI NA JESEN…’ Vladimir Šeks otkrio zašto ne želi pričati o novoj djevojci!

Autor: Š. P.

Popodnevna šetnja Vladimira Šeksa po naselju Punta Skala u Petrčanima pored Zadra zaintrigirala je domaću javnost – svi se pitaju tko je misteriozna crnka s kojom se drži za ruke u šetnji plažom, a koja ga je pratila i na nekim recentnim društvenim događanjima?

“Vladimir Šeks se odmah javio na naš poziv, no nije želio otkriti tko je nova žena u njegovu životu. I to, pojasnio je ljubazno, samo zato što ona to ne želi”, piše tjednik Gloria te dodaje kako im je Šeks rekao da će se “sve ionako znati na jesen”, ne precizirajući pritom na što je točno mislio.

Podsjetimo, iza poznatog političara su dva braka – 32 godine proveo je s arhitektonskom tehničarkom Marijom, a 15 godina s liječnicom Anicom Resler, koja je 2018. godine preminula od posljedica teške bolesti.