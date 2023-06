‘SVAKO MOŽE SEVERINU JEB*T!’ Svađa nje i legendarnog pjevača traje godinama: Uvrede si slali i preko pjesma, ‘djeca slušaju krivu majku’

Zanimljiv sukob na hrvatskoj glazbenoj sceni dogodio se početkom novog tisućljeća i najbolje pokazuje kako se mijenjaju glazbeni ukus publike i kako se glazbenici tome prilagođavaju.

Jedna od najvećih zvijezda hrvatske glazbene scene Severina i reper Edo Maajka, prije desetak godina našli su se u središtu sukoba dva nespojiva žanra – zabavnjaka i repa.

Bosanski reper našao se usred 'sukoba' koji je, prema njegovom mišljenju, svojom pjesmom 'Hrvatica' prva započela Severina.





”Meni je toliko žao zato što je ona to napravila! Jer ja nju nisam mrzio u svojim pjesmama. Ja sam pričao o onome kad se ljudi hvale da je*u Severinu. Time sam htio objasniti naš mentalitet. Ja mislim da je to s njene strane bio loše vođen PR. Ali je opet imala i muda napraviti to. Na kraju svega imam dobro mišljenje o Severini. Mislim da je ona za seksualnost žena u Hrvatskoj napravila više nego bilo tko drugi! Neke bitne stvari koje bi trebale doći s demokracijom, sa slobodama, kroz njen život i njezina istupanja puno su lakše i dostupnije ženskom dijelu publike. Ne samo ženama u Hrvatskoj, već ženama na cijelom Balkanu. Ona je jako utjecajna”, zaključio je Edo tada u jednom intervjuu.

No, da bi bolje razumjeli ovaj dugogodišnji sukob, prvo moramo vratiti u prošlost, točnije u 90-te kada je sve počelo.

Sukob zabavnjaka i repera

I Severina kao najveće zvijezde svojih žanrova bili su u prvom planu sukoba repera i zabavljača koji je uključivao remi iz Elementala i Tončija Huljića, TBF producente Menadžere.

Zabavna glazba dominirala je hrvatskom glazbenom scenom devedesetih godina prošloga stoljeća. Osim što je bila lako pamtljiva, bila je i prijeko potrebna u podizanju morala nakon domovinskog rata. No, ulaskom u novo tisućljeće, za zabavnjake dolazi krizno razdoblje.

Rep se polako uzdiže u glazbene redove koji je sazrio nakon početka u desetljeću prije preminula ‘Bolesna braća’, ‘Nered’, ‘Shorty’, ‘Stoka’ i drugi. Rep scena polako nas vraća nas u realnost, govore o stvarima koje muče hrvatski narod i kritiziraju utopiju koju promiču zapadnjaci. Što je još gore, njihova publika okreće se istočnim milostima i još plićim stihovima turbo folka. No najveća zvijezda početka ovog tisućljeća zasigurno je bio bosanski reper Edo Maajka koji je ujedinio regiju. Pjesme poput ‘No Sikiriki’ i ‘Prikaze’ među najvećim hitovima ovog doba i uzdigli su i na vrh regionalne glazbene scene, što je podgrijalo strasti na sceni.

‘Svi znamo repat, svako može Severinu je*at‘

Ali kako je došlo do sukoba sa Severinom? Zapravo, sve je započeo Edo s pjesmom 'Klišej' s njegovog drugog albumu 'No sikiriki'.









”Svi znamo repat, svako može Severinu je*at” riječi su koje su dobile na značenju nakon objave Severininog kućnog videa iste godine koji je srušio internet i prijetio ugasiti karijeru Splićanke. Skandal te razine u Hrvatskoj nije se dogodio ni prije, a ni kasnije Severina se nakratko povlači sa scene i nakon što se devedesetih promovirala kao religiozna djevojka sa sela, što nije nužno odgovaralo stvarnosti.

Odgovorila mu pjesmom ‘Hrvatica’: ‘Djeca slušaju krivu majku’

Ako je vjerovati glasinama, Severina iskorištava jedan napad kako bi se dodatno brendirala kao Hrvatica i na istoimenoj pjesmi, proziva bosanskog repera. Ovim potezom posvećuje se i više pušta hrvatskim reperima koji godinama napadaju estradu i zabavljači te usput svojim sukobom skreće pozornost javnosti s kućnog videa.









”Hrvatski reperi, dignite malo hajku. Onaj kuhar vam uzeo pos’o, djeca slušaju krivu majku”

Iako, album na kojem se pjesma nalazi nije ostvario očekivani uspjeh, učinio je dovoljno da Severini karijera ne propadne, ali i usmjerio je prema novom glazbenom smjeru koji ima više zajedničku s narodnjacima nego zabavljačima, ali to je priča za drugi video.

I dok joj nije ostao dužan, pa na idućem albumu iz 2006. ‘Stig’o ćumor’, odgovara s pjesmom ‘Severina’ stihovima:

”Većina ljudi što su za ovaj CD dali love, ne bi čuli ovu stvar da se ona ovako ne zove. Žalosne okolnosti ne privlači pozornost, ali ovo morate čuti s mjesta pa mi nisu bitna sredstva”

Ipak, cijeli sukob i dok je trajao, više je bio u glavama novinara i medija nego samih sudionika. I sami se nije previše zabrinjavalo oko cijele situacije. Nakon svega, situacija se polako stišala

Ipak, Severini njezin album ‘Severgreen’ nije ostao u dobrom sjećanju. Čak je jednom prilikom izjavila kako bi ”obrisala cijeli album jer sam ga je snimala u lošem periodu pa ga ne voli”.

Ironično, u svemu tome je što nakon sukoba oba glazbenika imaju dosta toga zajedničkog i to je u startu bio regionalna zvijezda, a Severina je postala je jedna od najvećih zvijezda na prostoru bivše Jugoslavije. Oboje otvoreno kritiziraju politiku na ovim prostorima i imaju kultni status među svojom publikom. Sve u borbi za svoj dio male hrvatske scene. Zato je Severina nakon svega počela pucati više i šire i njezina pozornica nije više bila samo Hrvatska, nego cijeli Balkan gdje god on bio, a i ostavila pozornost i malo se povukao iz javnosti.

I dalje objavljuje album i nastupa, ali ne na razini kao na početku karijere, a njihov sukob ostaje za antologiju glazbe na ovim prostorima.