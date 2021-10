‘SVAKAKVO NASILJE SAM DOŽIVJELA…’ Zvijezdu ‘Supertalenta’ u Drnišu su ismijavali i fizički napali

Autor: Š. P.

Nakon što je u ‘Supertalentu’ osvojila zlatni gumb, a u očima domaće javnosti zaradila brojne simpatije, 19-godišnja Anatacha Filimone iz Drniša progovorila je o odrastanju u dalmatinskoj zagori i sredini koja ju je, zbog boje kože i oca iz Mozambika, okrutno izdvojila.

“Moj otac je iz države Mozambik u Africi iz glavnog grada Jamakuto, a moja majka je iz Drniša iz Hrvatske. Ja i moja sestra smo jedine mulatkinje u Drnišu, i jedine smo drugačije. Grad je premali, i logično je da će biti takav mentalitet ljudi”, rekla je mlada glazbenica za In Magazin.

“I bila sam potpuno drugačija od drugih, u razredu su me ismijavali, imala sam i verbalno i fizički sve, svakakvo nasilje sam doživjela. To njima nije bilo nasilje, ali kad to doživljavate, to je druga stvar”, ispričala je Anatacha.

Kad je imala 15 godina, preselila se u učenički dom. “U domu je fantastično, otkad sam došla ovdje, meni se život promijenio. Prije nisam imala prijatelja, sad ih imam”, priznala je.

Dodala je i da, osim uspjeha u glazbenom svijetu, ima još jednu neostvarenu želju, posjetiti Mozambik, zemlju u kojoj ima polubraću i polusestre.

