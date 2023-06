Svađa bivših suradnika! Jurica Pađen na nastupu ručnikom poslao poruku Johnnyju Štulić: ‘Poruka je bila da si…’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Jubilarno 15. izdanje CMC festivala održano je 9. i 10. lipnja na Vodičkoj rivi, a koji je ugostio najpoznatija imena regionalne glazbene scene. Na Vodičku pozornicu tako je stalo više od 50 izvođača s nekoliko održanih koncerata. Jedan od izvođača koji je nastupio na prvom danu festivala bio je i Jurica Pađen, koji je nastupio sa svojim bendom ‘Aerodrom’ i oduševio publiku. Glazbenik je prije nastupa za Story otkrio kakav će biti njihov nastup i što publika može očekivati.

”Neće biti grandiozno, ali dat ćemo sve od sebe. Na koncertu ćete čuti naše najveće hitove, a možda bude i nekih iznenađenja kao što su nove pjesme. Možda bude neka premijera”, najavio je tajanstveno.





Izgleda kako je Jurica ispunio sve najavljeno. Dao je sve od sebe, zbog čega je nakon koncerta ručnikom brisao znoj.

”Nek se vidi da je rudnik. Znoja do koljena”, našalio se nakon koncerta

Jedan od najzanimljivijih momenta na nastupu bilo je i predstavljanje ‘ventilatora’ koji je sam Pađen osmislio, a ispostavilo se da je riječ o ručniku.

S obzirom na to da je nakon toga uslijedila pjesma ‘Šta da radim’, a poznato je da su se on i Branimir Johnny Štulić krajem prošle godine zakačili baš zbog ručnika kojim se Štulić brisao na koncertima, koji je Pađen dao Muzeju Novog vala, mnogi su se zapitali je li Pađen sinoć poslao neku poruku bivšem suradniku.

”Poruka je bila da si obrišem znoj”, tvrdi Pađen.

Između ostalog, prije točno godinu dana popularni glazbenik podvrgnuo se postupku regeneracije organa s matičnim stanicama, a sada je otkrio osjeća li benefite tog postupka.









”Mislim da da. Evo, nakon sat i pol na bini, osjećam se da bih mogao ići plivati do Primoštena. OK je bilo, jednom sam to napravio”, rekao je Jurica za Story.

Podsjetimo, frontmen ‘Aerodroma’ prije nekoliko godina ‘Muzeju Novog vala’ uz Johnnyjev ručnik, donirao je i neke svoje uspomene – čime Štulić nije bio oduševljen. Cijeli nesporazum, prema Pađenu, nastao je zbog Štulićeva ponašanja.

“Kao ništa ga ne zanima šo se tu događa, ali prati više nego CIA i sve zna u zarez, nije baš dosljedno. Mislim da se ponaša kao histerična, isfrustrirana starleta, silno želi medijsku pažnju”, kazao je Jurica Pađen.