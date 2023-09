Sva na tetu Enu Begović: Isplivale nove fotografije Maje Lene Lopatny

Autor: I.D.

Bivša TV voditeljica i PR menadžerica Maja Lena Lopatny proslavila je svoj 32. rođendan u društvu prijatelja. Naime, tulum se odvio kod nje u kući za odmor na obroncima Plešivice. Na Instagramu je Maja Lena podijelila trenutke s tog slavlja, gdje su ona i prijatelji uživali u jacuzziju, bazenu i vinu. ‘Kao teta Ena si, prava diva’ Inače, Maja Lena je kći glumice Mije Begović i preminulog vaterpolista Ronalda Lopatnyja, a komentarima je 32- godišnja menadžerica dobila same pohvale. Maja Lena inače posjeduje još jednu luksuznu kuću za odmor s pet zvjezdica u području Jastrebarskog.



“Predivna si”, “Sretan rođendan”, “Kao teta Ena si, prava diva”, neki su od komentara koje je dobila na Instagramu.

“Plešivica je uistinu takav netaknuti raj koji se smjestio u neposrednoj blizini Zagreba. Prekrasna priroda, brojne mogućnosti za aktivnosti na otvorenom (penjanje, hodanje, biciklizam), vrhunska enološka i gastronomska ponuda su samo dio onoga što Plešivica nudi.

Jedan od najvećih turističkih aduta je to što je Plešivica znana kao hrvatska Champagne, područje s vrhunskom ponudom pjenušaca i vina. Ako još niste, obvezno posjetite Plešivicu jer zasigurno nećete požaliti”, kazala je Maja Lena u nedavnom intervjuu za Ekran.

Podsjetimo, Maja Lena je diplomirala novinarstvo i radila je u medijskoj industriji, no u posljednjim godinama svoju karijeru posvetila je turizmu. Uvijek je isticala duboku vezu koju je imala s svojom pokojnom tetom Enom Begović.









Svake godine, na tužnu obljetnicu njezine smrti, 15. kolovoza, Maja Lena posvećuje emotivnu objavu na društvenim mrežama kako bi odala počast teti Eni. Nedavno je za Ekran izjavila kako je upravo zahvaljujući teti Eni razvila svoju ljubav prema Rimu.

‘Teta Ena jedno vrijeme živjela u Rimu’

“Rim sam prvi put posjetila dok sam bila mlađa, budući da je moja pokojna teta Ena jedno vrijeme živjela u Rimu. Još otad me za Rim vežu prekrasne uspomene. Ovim putovanjem htjela sam se još jednom uvjeriti zašto me još kao malo dijete Rim toliko oduševio. I doista, Rim je muzej na otvorenom kojim gdje god prošećete zadivi vas svojom ljepotom”, rekla je Maja Lena koju pamtimo i po sudjelovanju u showu Survivor.

“Bilo je to lijepo iskustvo koje me dosta osnažilo kao mladu osobu. Imala sam tada 21 godinu, ali ne znam bih li to ponovila. Danas moj život ipak izgleda potpuno drukčije. Gradim karijeru u turizmu i razvijam vlastito poslovanje”, iskrena je Lopatny.