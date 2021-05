Suzi oduševila Zorana ručnim radom kakvog poznaje u Dalmaciji: ‘Jesam dama, ali to je moja strast’

Autor: Dnevno

Framer Zoran i kandidatkinja Suzi u RTL-ovom showu “Ljubav je na selu” kliknuli su doslovno na prvi pogled, a već kad se nova sezona počela emitirati, počele su kružiti priče da se par u međuvremenu, s obzirom da se sezona snimala prije godinu dana, u međuvremenu i oženio. Na to je najviše potaknula Suzi koja je na društvenoj mreži pormijenila svoje prezime u Zoranovo.

U međuvremenu, u showu možemo gledati kako se razvijala ta njihova ljubav, te čime je to kandidatkinja Suzi oduševila Zorana.

“Dobro barata s njom”

Naime, Zoran je svoje kandidatkinje poveo u šumu kako bi rušili drva, te im je pokazao kako se nekad pomoću magaraca prenosi teret. Iako je on bio taj koji je pilio drva, a kandidatkinje te koje su drva nosile do magarca, Suzi je hrabro izrazila želju da primi motornu pilu u ruke.

“Ja jesam dama, ali moja strast je pila”, rekla je Suzi i pokazala što zna, na što Zoran nije mogao sakriti oduševljenje. “Dobro barata s njom.”, komentirao je.

Podsjetimo kako je Suzi već prilikom dolaska na Zoranovu farmu komentirala druge kandidatkinje, odnosno poklon kojega je Zoran primio od Janje, a bila je riječ o heklanim tabletićima i velikom stolnjaku, koje je Janja kaže radila s ljubavlju, dok je Zoran otkrio da nikad nije primio takav poklon od žen.

“Neće letjeti perje, ali…”, komentirala je tad Suzi te dodala: “Ne znam šta je…u Dalmaciji ručni rad ima skroz drugo značenje”. Možda je to upravo njena strast prema pili s kojom dobro barata kako je zaključio Zoran.

Podsjetimo, Zorana i Suzi je Janja nedavno ulovila u krevetu. Nakon što se probudila, bilo joj je čudno što Zorana i Suze nema još na kavi, pa je otišla do njene sobe, no nije očekival da će tamo zateći i Zorana koji je do tad tvrdoi kako spava sam u kuhinji na kauču.