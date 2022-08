SUZE POTEKLE OD STRAHA: Supruga poznatog hrvatskog blogera premrla na iranskoj žičari

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Najpoznatiji hrvatski bloger Kristijan Iličić, koji danas vodi uspješnu agenciju specijaliziranu upravo za putovanja kakvim se divimo preko njegovih profila na društvenim mrežama, nemalo se puta na svojim dalekim putovanjima našao u poprilično nezavidnim, a ponekad i vrlo opasnim situacijama. No, malo tko je slutio da će jedno putovanje i njegovu simpatičnu suprugu Andreu Trgovčević, koja ga na putovanjima prati u stopu, dovesti do gorkih suza.

“Andrea je skočila bungy jumping na Zrću, kao i u Las Vegasu sa vrha hotela, ali samo ju je iranska žičara uspjela rasplakati od straha”, napisao je Kristijan uz video na kojemu se bračni par vozi dosta neobičnom žičarom, za koju je i sam bloger ustvrdio da djeluje dosta nestabilno.

Nakon što su pogledali video, pratitelji su stali nizati poruke suosjećanja s Andrejom, a mnogi su ustvrdili kako se nikad ne bi usudili upustiti u takvu vožnju te da Andrea nema nikakvog razloga sramiti se svojih suza.





“Mene sram reći pred njima da me toliko strah. Jel’ ti meni vjeruješ da pored svih stvari u životu koje sam ja prošla, da me nikad u životu nije bilo više strah”, rekla je Andrea Kristijanu, dok ju je on u isto vrijeme pokušavao oraspoložiti.

“Dosta nestabilno ovo izgleda i ljulja se”, ustvrdio je bloger.

U nastavku možete pogledati od kud tolike suze.

Ranije je Kristijan podijelio još jedan video svoje supruge, a isti je mnoge nasmijao. Naime, Kristijan je suprugu snimao za vrijeme leta i tako ‘ulovio’ trenutak kada se jasno vidjelo da se supruga naglo probudila te je djelovala kao da baš i ne zna gdje se nalazi.

Inače, Kristijan i Andrea izrekli su sudbonosno “Da” u svibnju ove godine nakon dugogodišnje veze. Vjenčali su se u Zagrebu dvije godine nakon što su bili primorani otkazati svadbu zbog koronavirusa.









Svoj su dan proslavili s velikim brojem prijatelja i članova obitelji, a mladenka je blistala u dvije različite vjenčanice koje je presvukla tijekom slavlja.