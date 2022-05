Suzana Mančić doživjela nezgodu pa je završila na hitnoj: ‘Lagano sam išla sretna i odjednom pljas’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Najpoznatija Loto djevojka Suzana Mančić završila je na hitnoj pomoći nakon što je pala na ulici u Beogradu i slomila nožni prst.

‘Pala sam na pješačkom prijelazu iz nepoznatih razloga. Lagano sam išla, sretna, nasmijana i odjednom pljas’, prenosi Avaz.ba

Sva tri prsta sam nabila, jedan je najviše stradao, ali što ćeš’, rekla je Mančić za srpske medije pa je nadodala da će otići kod svog supruga Simeona u Grčku kako bi joj on pružio prijeko potrebnu zdravstvenu njegu.





Suzana Mančić ušla je u 66. godinu života, a u tu činjenicu rijetko tko može povjerovati. Nedavno je na Instagramu objavila fotografiju bez ikakvih alata za uređivanje kako bi pokazala da i dalje izgleda mladoliko.

‘No filter, no fotoshop. Samo malo odmora. Ovu sličicu sam postavila za sve one koji me vole, a naročito za one koji me očima ne mogu vidjeti. Lijepu večer vam želim’, napisala je Suzana na Instagramu.