Šuškalo se da Marija Šerifović ljubi atraktivnu Bosanku, a ona joj sad čestitala na prinovi

Pobjednica showa “Zvezde Granda” Džejla Ramović, komentirala je objavu Marije Šerifović o tome da je postala majka. Mlada bosanskohercegovačka pjevačica izabrala je upravo Šerifović za mentoricu, a fanovi su bili uvjereni da su pjevačice u ljubavnom odnosu.

No, one su od početka demantirale naslove o ljubavnoj vezi i naglašavale da su u prijateljskom i poslovnom odnosu.

“Valjda je ljudima bilo tako, nisu mi mogli naći ništa pa su eto tako izmislili priču s Marijom, s kojom sam ja bliska. Ona je bila moj mentor, onda smo nastavile suradnju. To je jedan prijateljski odnos”, izjavila je Džejla jednom prilikom u AmiG Showu.

Poslala joj čestitke

Pjevačica se pridružila brojnim čestitkama na Instagram profilu Marije Šerifović.

“Da je živ i zdrav”, napisala je Ramović, a njezin komentar je u nekoliko sati skupio više od 500 lajkova.

Podsjetimo, Šerifović je u petak objavila kako je dobila sina Marija, a beba je došla na svijet uz pomoć surogat majke i to u Los Angelesu.

“Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi”, napisala je pjevačica na Instagramu.

Dugo je željela postati majka

O želji da ima dijete govorila je u jednoj televizijskoj emisiji.

“Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem”, rekla je prije godinu i pol dana.