Šuškalo da Nina Badrić ljubi Gorana Bogdana, a sad su nakon dugo vremena uhvaćeni na istom eventu

Autor: B.G.

U hotelu Esplanade Zagreb održana je promocija knjige „Sudnji dani“ autora Petera Čeferina i Vasje Jagera.

Knjiga je inspirirana istinitim slučajem koji je Peter Čeferin, poznati slovenski odvjetnik za kazneno pravo i ljudska prava, napisao u borbi za pravdu za svog klijenta, a vezano za kazneni postupak koji vodi preko 20 godina. Kako bi svoj pravni jezik preveo na književni pomogao mu je koautor Vasja Jager, iskusni istraživački novinar i kolumnist.

Promociji knjige prisustvovali su Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova i Oleg Butković, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture, Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Matjaž Han, ministar gospodarstva turizma i sporta Republike Slovenije, Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, i proslavljeni sportaši među kojima su i Zvonimir Boban, Aljoša Asanović, Mario Stanić, Dubravko Šimenc, Damjan Rudež i Tomislav Paškvalin.





Promociju knjige „Sudnji dani“ moderirao je Frano Ridjan, sudjelovala je i urednica proznih izdanja u izdavačkoj kući Stilus knjiga Adriana Piteša te glumac Goran Bogdan.

Svečana promocija knjige zaokružena je nastupom Nine Badrić.

Podsjetimo, Nina Badrić samo je jednom prilikom komentirala svoju navodnu vezu s Bogdanom.

“Spajali su me različiti mediji s muškarcima koje nikada nisam upoznala u životu. Niti im ruku dala, niti im pružila, tako da… Što god ja rekla, to se neće pisati, jer ako se već napiše sve, a da se mene ne pita, kako da ja to onda demantiram?, izjavila je diplomatski Nina.