Šuška se o novoj pjevačici Magazina, spominje se jedno ime: ‘S Tončijem je ugodno surađivati’

Autor: M.T.

Pjevačica Andrea Šušnjara nakon dugih 14 godina napušta grupu Magazin. Naime planira do jeseni odraditi sve nastupe s grupom, a nakon toga zaplivati u solo vode. “U Magazinu sam do kraja ljeta, a od jeseni započinjem solo karijeru”, poručila je Andrea.

“S Tončijem Huljićem sam dogovorila nastavak naše suradnje, nastavit će mi pisati pjesme, tako da na jesen očekujemo novu pjesmu koju ću izdati pod svojim imenom i prezimenom. A do tad imam dogovorene koncerte i nastupe s Magazinom koje ću odraditi,” otkriva pjevačica.

Budući da je 14 godina provela u grupu stekla je titulu najdugovječnije članice benda, dok je prije nje bilo pet poznatih pjevačica. Prva je bila Ljiljana Nikolovska, zatim Danijela Martinović, Jelena Rozga i Ivana Kovač. Naime ovih je dana sve zaokupila fama o njenoj nasljednici, za koju većina smatra da bi mogla biti upravo Lorena Bućan.

‘Nikad ne reci nikad’

Šuškanja su krenula nakon završetka spektakla ‘Melodije Jadrana’ na kojima je Lorena predstavila pjesmu ‘Melem’, koji je mnoge podsjetio na hitove grupe Magazin iz doba kada je s njima bila Jelena Rozga te su se stoga krenule razvijati brojne teorije kako bi Lorena mogla biti buduća nasljednica.

Ova 22-godišnja pjevačica za In Magazin je progovorila o svom snu koji je imala kada je bila mala te kako se nije zamišljala u bendu. “Ja vam ne čitam novine tako da slabo pratim to. Pa nikad ne reci nikad. Ne, ja nikad nisam sebe zamišljala u bendu, da bi baš bila dio nekog benda. Uvijek sam od malena imala cilj da sam solo pjevač i da zadržim svoje ime”, rekla je za IN Magazin.

Lorena je otkrila što bi se desilo kad bi postala nova pjevačica Magazina te kako se upravo ovaj bend često nađe na popisu pjesama prilikom privatnih druženja, a i samih njenih koncerata. “Od malena ga slušam, od malih nogu, mama mi ga sluša. Kad smo u društvu Magazin se pušta, to je stvarno veliki bend, veliko ime. Ja ga sama na svojim koncertima pjevam, tako da, mislim da bi to bila čast tko god da uspije ući u taj bend definitivno.”, priznala je.









Dvojba oko budućnosti benda

Lorena je 2022. godine s pjesmom ‘Tvoja i gotovo’, za koju su zaslužni Tonči i Vjekoslava Huljić, osvojila nagradu Cesarica te tako za Story otkrila detalje o njenoj suradnji s Tončijem i Vjekoslavom Huljić.

“S Tončijem i Vjekoslavom je ugodno surađivati jer su oni prije svega veliki profesionalci, a uz to, iznimno dragi, prizemni i normalni ljudi. Suradnja s njima, osim što je ugodna, jako je i zabavna! Sa savjetima mi puno pomaže i Alen Ključe iz Star produkcije. Zahvalna sam na divnim suradnicima koji me okružuju i na koje se uvijek mogu osloniti”, rekla nam je.

Tonči je nedavno progovorio o budućnosti benda i njegovoj dvojbi. Što se tiče Magazina, njegova budućnost je ionako u mojim rukama, ali je pitanje da li nakon tako velike prošlosti, uopće treba budućnost? Ne znam, vidjet ćemo, imam neke ideje u glavi koje vrtim, uostalom, ona još uvijek nije otišla. Možda ne treba prljati budućnost novim pjesmama, tko zna. Sve je moguće, ali ja sam okrenut sada sebi, toliko vam mogu reći’, rekao nam je Tonči.