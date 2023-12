Susjedi otkrili kakav je Zdravko Čolić u privatnom životu: ‘Mene je bilo sramota’

Autor: I.D.

Pjevač Zdravko Čolić s obitelji, suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i mlađom Larom, živi u luksuznoj vili u Beogradu, a susjedi za njega imaju same riječi hvale. Čitava kuća okružena je zelenilom, dok se ispred nje prostire veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere zaštite. Jedna od susjeda ispričala je kako je izgledao njen prvi susret s Čolićem na dječjem igralištu.

“Prvi put kada sam ga vidjela, nisam mogla vjerovati. Njegova djeca i moja djeca su se igrala na igralištu. Meni se obrati neki čovjek, kad ono – Čola. Ja stala, gledam i ne vjerujem. On se lijepo nasmijao i od tada se uvijek lijepo javi kada se sretnemo na igralištu. Čovjek je narodan, ma ljudina, sve najbolje mogu reći za njega”, otkrila je Čolina susjeda za Mondo.rs.





‘Uvijek se lijepo javi i jako je ljubazan’

Uz to, susjed Bogdan ističe da Zdravko treba biti primjer svim poznatim ličnostima.

“Ma Čola je gospodin, svatko će vam to reći. Srećemo se često u šetnji, a i u obližnjim restoranima. Uvijek se lijepo javi i jako je ljubazan. On treba biti primjer drugim poznatim ličnostima kako se zvijezda ponaša. Mislim da se takva pjevačka veličina više neće ponoviti na našim prostorima. Vježba često, vrlo je discipliniran i u top formi”, otkrio je susjed.

Jedna susjeda otkrila je da se divi Čoli što je uspio sačuvati obitelj od javnog života.

“Znam sve o Zdravku, ali neću vam reći. Moja kuća je blizu njegove, a iz istog smo podneblja došli. Mislim da je Čola najpametniji od svih poznatih ličnosti što krije svoje najbliže, a tako treba i ostati. Kako vidim, to poštuju i konobari i susjedi i nitko se do sada nije usudio slikati ih na uštrb njega i obitelji. A znate zašto je to tako, zato što je Čola veličina i takav tretman od naroda i zaslužuje”, kaže ona.

‘Joj sjedi on jednom pored mene’

Susjeda Snežana otkriva da joj je jako žao što se jednom nije slikala s njim kada je imala priliku.









“Joj sjedi on jednom pored mene, vozač ga je vozio i izašao nešto do kioska da mu kupi. Ja ga pitam: ‘Je l‘ to Čola u autu?’, a on klimne glavom. Mene je bilo sramota prići mu da se slikam, što će, čovjek tako velika zvijezda, tko zna koliko ga njih gnjavi za slikanje.

Evo i danas žalim što se nisam taj dan slikala s njim, ne znam hoću li ću imati takvu priliku ponovo”, iskrena je Snežana, koja je ponosna što joj je Zdravko u susjedstvu.