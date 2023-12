Surogat majčinstvo Marije Šerifović prodrmalo Balkan: Evo što o tome misle crkva i medicina

Autor: Barbara Grgić

Vijest da je pjevačica Marija Šerifović postala majka putem surogat metode, proširila se cijelim Balkanom. I dok joj kolege i prijatelji čestitaju i ostavljaju lavinu emoticona po društvenim mrežama, postoje i oni koji su otvorili brojna pitanja o surogat majčinstvu u kontektu etičkih, moralnih, ali i religioznih načela.

Iz tog smo razloga odlučili podsjetiti što o surogat majčinstvu kaže medicina te koji su službeni stavovi Katoličke i Pravoslavne crkve.

“Medicinski potpomognuta oplodnja ili pomognuta oplodnja, ponekad se kaže i asistirana reprodukcija, označava sve one metode koje podupiru, namjerno upotrjebljavam izraz, proizvodnju spolnih stanica, jajnih stanica. Kontrolira oplodnju gameta, embrio transfer i daljnji razvoj novog života čovjeka u utrobi njegove majke. Cilj je postići život i za život sposobno dijete. Imamo dvije vrste umjetne oplodnje ako govorimo o mjestu oplodnje; tjelesna, ako se odvija u tijelu majke, odnosno u tijelu žene ili izvantjelesna, ako se događa u laboratoriju, najjednostavnijim rječnikom, u umjetnim uvjetima”, definicija je doc. dr. sc. Mirjane Radan, specijalistice ginekologije i opstetricije te supspecijalistice fetalne medicine i opstetricije.

Katolička i Pravoslavna crkva: ‘U crkvenom nauku nema prokreacije bez sjedinjenja’

Prije svega, važno je za spomenuti kako surogat majčinstvo, postupak u kojem jedna žena nosi dijete umjesto biološke majke, postavlja kompleksna pitanja koja uključuju etičke, moralne i religijske aspekte. Katolička i Pravoslavna crkva, kao dvije odvojene kršćanske zajednice, zapravo su u ovom pitanju suglasne. Tvrde da umješanost surogat majke krši sakrament braka i depersonalizira bračne odnose.

Papa Ivan Pavao II. naglasio je da se surogat majčinstvo ne uklapa u “etiku života” i da je svaka manipulacija života, uključujući i proces surogat majčinstva, neprihvatljiva.









“Ovo je goruća i komplicirana tema te i sama Crkva traži odgovor na to pitanje. Moramo imati na umu razne dokumente koje je Crkva na tu temu izdala. Prvi dokument koji se službeno počeo baviti tom temom je enciklika o Ljudskom životu Humanae Vitae sv. pape Pavla VI. koja daje dvije ključne karakteristike za bračnu ljubav. Takozvana unitivna i prokreativna dimenzija. To je sjedinjenje bračnih parova u vidu prokreacije. Prva dimenzija ne isključuje drugu. Svako sjedinjenje ne vodi nužno do prokreacije, ali u crkvenom nauku nema prokreacije bez sjedinjenja”, rekao je vlč. Odilon Singbo svojevremeno za HKR.

‘Život nije proizvodnja, život je svet’

Doc. dr. Singbo je u istom intervjuu naglasio: “Drugi dokument je ‘Donum Vitae – Dar života’, naputak Zbora za nauk vjere odobren od pape Ivana Pavla II. Ne treba osuđivati metode umjetne oplodnje zbog toga što su umjetne, nego zato što trebamo proći kroz moralnu prosudbu u svjetlu dostojanstva ljudske osobe. Dakle, ne gledamo na dijete ili na mogućnost imanja djeteta, kao nekakvo tehničko pitanje ili tehničko rješenje, nego treba ići malo dublje, treba poštivati život. Treći dokument je ‘Dignitatis personae’ o dostojanstvu ljudskog života i stavlja u dinamiku dva pojma prokreacija i produkcija tj. rađanje ili proizvodnja.

Kada se prelazi iz te dinamike, znači iz prokreacije u produkciju u smislu potpomognute oplodnje, tamo se manipulira sa spolnim stanicama kako bi se došlo do života. Onda se upada u zamku produkcije ljudskog života i ne govori se o otvorenosti, iznenađenju i svemu što to nosi za taj bračni par. Zbog tih razloga Crkva smatra da se ne može na taj način manipulirati ljudskim životom, u smislu da je to proizvodnja. Život kao takav nije proizvodnja, život je svet, život je dar, ali način na koji će do života doći, to je upitno. Odgovor na pitanje podržava li Crkva ovakve postupke umjetne oplodnje jest ne. Upravo zbog tih mehanizama, zbog tih metoda kojim se pokušava na neki način opredmetiti ljudski život”, rekao je vlč. Singbo.

‘Surogat je najsloženiji medicinsko-socijalno-pravni oblik zanošenja’

“Zamjensko majčinstvo nije u skladu s kršćanskim i općeljudskim vrijednostima zato što razdvaja sjedinjujuću i prokreativnu dimenziju bračnog čina. Ona je najsloženiji medicinsko – socijalno – pravni oblik ljudskog zanošenja koji se koristi metodama medicinski potpomognute oplodnje, a koje već kao takvo ima svoje nedostatke u smislu žrtvovanja ljudskog života, povećanog žrtvovanja embrija, zaleđivanja ljudskih embrija, zlouporabe ljudskih života, ali i oštećivanja zdravlja zametka”, kazala je dr. sc. Mirjana Radan, specijalistica ginekologije i opstetricije te supspecijalistice fetalne medicine i opstetricije svojevremeno na predstavljanju knjige “Zamjensko majčinstvo”.

Zanimljivo, dr. Radan dodala je da osim navedenog, zamjensko tj. surogat majčinstvo uvelike narušava međuljudske odnose i dostojanstvo svih uključenih u taj proces.

“Narušava se zdravlje svih pet roditelja: oca naručitelja, majke naručiteljice, davateljice spolne stanice, davatelja spolne stanice i same zamjenske majke koja po ugovoru zanosi, nosi trudnoću, rađa i napušta dijete. Živimo u društvu i vremenu u kojemu su sva sredstva usmjerena prema borbi protiv obitelji. Dijete je instrumentalizirano i postalo je objektom tržišta”, upozorila je autorica knjige.

Pitanje reproduktivne prostitucije i reproduktivnog turizma

Na istom je događaju o ovoj temi govorio i vlč. mr. psych. Đuliano Trdić, dr. med.

Upozorio je da malo zemalja daje podatke o industriji surogat majčinstva. Prosječna cijena sporazuma sa surogat majkom u SAD-u iznosi oko 50.000 USD, a u Indiji 10.000 USD što otvara pitanje reproduktivne prostitucije i reproduktivnog turizma u siromašnim zemljama. Razvoj medicine nameće pitanje smije li ona sve što može? Surogat majčinstvo nije pomoć čovjeku, nego izvor trpljenja. Suvremeno društvo ne smije pred ovom problematikom zatvarati oči”, zaključio je vlč. mr. psych. Trdić.