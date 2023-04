SUPRUGA TOMMYJA LEEJA ISMIJAVALA PAMELU! Progovorila o njihovom odnosu: ‘Ja ne živim u tom svijetu’

Nakon što je zvijezda “Baywatcha” objavila svoje memoare te emitiranja dokumentarca o njenom životu, supruga njenog bivšeg muža Tommyja Leeja, Brittany Furlan, krenula ju je žestoko ismijavati na društvenim mrežama.

To je, šuška se, dovelo do nevolja između nje i Tommya koji su se zbog toga, navodno, počeli svađati, a Furlan je u konačnci obrisala sporne videe i to nakon lavine negativnih komentara koje je pokrenula. Naime, u videima je Furlan sugerirala kako Pamelu neće biti briga ako ona umre.

U spomenutoj snimci, Furlan je koristila filter “90s Pam Makeup” na sebi i opetovano govorila: “Oh, oh” na ravnodušan način dok je Lee sjedio pokraj nje ne obraćajući pažnju na suprugu. “Pam kad bih ja umrla”, napisala je preko videa kojeg je objavila.





Nakon što je njezina snimka zazvala žestoku reakciju, Furlan je napisala: “Molim vas, ljudi, moram se šaliti, tako se nosim sa situacijom”, a nakon toga je sve skupa izbrisala. Prije spornog TikTok videa, Furlan je objavila snimku u kojoj govori obožavateljima kako se osjeća “OK” nakon objave dokumentarca.

“Hvala svima koji su se zauzeli za mene i slične stvari. Nemojte brinuti”, kazala je Furlan.









“Svi smo u dobrim odnosima. Želimo sreću, želimo da svi budu prijatelji”, izjavila je Furlan u petak za TMZ. Dodala je kako se s Pamelom još nije čula, no da će joj biti drago da izglade stvari.

Podsjetimo, Tommy Lee i Pamela Anderson zajedno imaju sinove Brandona i Dylana, a rastali su se nakon tri godine turbulentnog braka. O braku s Tommyjem Pamela je progovorila u dokumentarcu i memoarima “Love, Pamela”, a neki detalji, očito, nisu najbolje sjeli Furlan. Kroz dokumentarac Pamela je govorila o svojim brojnim ljubavima, no najviše Tommyju, a kada je gledala sa sinovima njihove stare snimke otkrila je:

“Uvalit ću se u s*anje zbog ovog što ću reći, ali zbilja sam voljela tvog tatu iz pravih razloga i nijednog drugog nakon njega. Sjebano je”, rekla je Pamela pomalo potreseno i sa žaljenjem, no ipak navodi da vjeruje kako ni sa Tommyjem danas ne bi mogla biti u vezi.

“Samo sam željela istupiti i dati vam do znanja da sam OK jer znam da se ljudi raspituju za mene, što je jako lijepo, ali ja sam dobro, ne brinite. Ne zamarajte se ljudima koji govore sve te zlobne stvari. ja ne živim u tom svijetu, pa se ne nervirajte”, izjavila je Furlan u također u međuvremenu izbrisanom videu.

“Ovdje smo samo određeno vrijeme, pa se ne zamaram komentarima ljudi koji ne poznaju mene, moju vezu i išta slično tome. Volim sve one koji su bili uistinu dragi. A šaljem ljubav onima koji su bili loši jer mislim da je vjerojatno trebaju”, napomenula je u snimci.