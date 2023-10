Supruga Marija Petrekovića imala moždane u trudnoći: ‘Trnule su joj ruke i usta’

Autor: Barbara Grgić

Omiljeni komičar Mario Petreković poznat je i kao požrtvovni obiteljski čovjek, a na svojim društvenim mrežama često dijeli intimne obiteljske trenutke.

U braku s Aleksandrom Kramberger dobio je dvije kćerkice, Marlu koja se rodila 2020. godine i Unu koja se rodila 2022.





Aleksandra je tijekom trudnoća imala ozbiljne zdravstvene probleme

Nedavno je u jednom intervjuu progovorio o zdravstvenim problemima s kojima se susrela njegova supruga.

“I u prvoj i u drugoj trudnoći je imala te TIA-e (op.a. tranzitorna ishemična ataka). Dobro da se dijete nije zvalo Tia”, našalio se na početku razgovora Mario i priznao da se osjećao nemoćno.

“To su kao mini moždani udari. Počne joj trnuti ruka, usta… Ne može pričati, ponekad bi joj obamrla jedna strana. I onda samo mirovanje, ležanje. I to možeš skužiti kad ti se to dogodi, posjećivala je neurologa pa je to malo nestalo poslije prve trudnoće”, rekao je te dodao da je zbog toga rodila carskim rezom.

“U drugoj trudnoći je to već znala prepoznavati. Znala bi mi reći – kreće. Ali ona tad ne može ništa, dosta grdo to izgleda”, rekao je.

Inače, Mario i Aleksandra upoznali su se u Zagrebu, za vrijeme njena studiranja stomatologije, a porijeklom iz Murske Subote.

Njihova ljubavna priča počela je 2018., a Mario je dugo želio sakriti njen identitet. Da su zajedno priznali su tek na premijeri filma ‘Comic Sans’.