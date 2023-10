Supruga bivšeg dinamovca o Noći vještica: ‘Smatram da je jedna stvar potpuno nepotrebna’

Autor: Barbara Grgić

Ekonomistica Matea Ibáñez poznata je kao supruga bivšeg dinamovca Luisa Ibáñez s kojom ima dvojicu sinova, Mathiasa i Thiaga. Jednom je prilikom komentirala obilježavanje Noći vještica u njenoj obitelji.

‘Smatram da je ta amerikanizacija totalno nepotrebna’

“It’s not my cup of tee. Nikad nisam bila neki ljubitelj maskiranja, osim naravno kad sam bila mala pa me mama uvijek maskirala za maškare. Nemam neki poseban razlog zašto ne volim taj dan tj noć, jednostavno nije nešto čemu se ja veselim”, izjavila je te dodala kako ne vidi smisao u obilježavanju Halloweena.





“Smatram da je ta amerikanizacija totalno nepotrebna. Općenito ti svi likovi, vještice, crnina i sve to nešto tmurno nije nešto što mene privlači. Nisam nikada obilježavala Halloween niti se maskirala, dosta mojih prijatelja obožava Halloween i voli se maskirati, ja stvarno nisam nikad bila zainteresiran za to, za takve tipove izlazaka, tuluma i sl. Nije sve za svakoga. Ja uvijek kažem – tko voli nek izvoli”, objasnila je Matea te dodala kako i njezini sinovi, trogodišnji Mathias i tri godine stariji Thiago, dijele isto mišljenje.

“Moji dečki također nisu baš za to zainteresirani jer doma nam nije običaj obilježavati taj dan pa ni oni tome ne pridaju neku važnost, zapravo niti ne pitaju za to. Tako da se sigurno ni ove godine nećemo maskirati niti organizirati nešto povodom tog dana. Nama su maškare jedini dan kad se maskiramo”, objasnila je Matea.