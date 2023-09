Suprug Jelene Karleuše u Hrvatskoj je tražio utjehu, ona mu ‘sasula’: ‘Životna greška’

U posljednje vrijeme, srpska pjevačica Jelena Karleuša nije davala mnogo izjava o svom privatnom životu i odnosu sa suprugom Duškom Tošićem. Naime, iako je prošle godine najavila razvod, koliko je poznato, par sudski još nije okončao brak dug 14 godina.

Na promociji svoja dva nova albuma, istaknula je da je “Duško definitivno netko tko je dio njenog života.” Dok je u nedavnom intervjuu za Story Karleuša otkrila da je on zapravo “njena najveća greška”.

‘U mom životu je oduvijek bilo puno bola’

“Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaku sekundu života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vrijeme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat.





Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom”, navela je između ostalog Karleuša, koja je otkrila da joj kreativni posao pomaže da se lakše nosi s negativnim događajima u životu.

“U mom životu je oduvijek bilo puno bola. To što sam ja za javnost i za život jaka žena, ne znači da me udarci ne bole. I životni i ljubavni, samo ja znam trpjeti i stegnuti zube pa javnost misli da je normalno da se mene napada, izlaže pritisku, da mi se krše ljudska i ženska prava.









Malo tko me i doživljava kao nježnu ženu i majku, više sam kao neki vanzemaljac u ovom našem društvu. Nažalost, mene je život toliko osnažio udarcima, toliko sam se borila i privatno i poslovno da ja za drugačiji način funkcioniranja, osim za gard i borbu, ne znam”, nastavila je.









“Voljela bih da mi ovaj dosadašnji život nije bio tako stresan i bolan, ali takva mi je karma. Nekog bi sve ovo dotuklo, ali sam ja izabrala da nema predaje. Imam samo jedan život i neću biti žrtva, imam kćerke, hoću im biti primjer kako se žena bori i pobjeđuje, kako ne da na sebe i kako je jaka i kako se ne miri s porazom.

Kao u pjesmi, kada me ovaj grad i ovo društvo udare, ja okrenem i drugi obraz da pokažem da mi ne mogu ništa i da suze pretvaram u dijamante koji nikada ne gube sjaj”, zaključila je pjevačica.

Tošić odletio u Hrvatsku odmah nakon kraha

Podsjetimo, Jelena je prošle godine šokirala objavom na Instagramu, u kojoj je napisala da se razvodi od supruga Duška Tošića. Nakon toga je u siječnju ove godine, u emisiji ‘Prvi red’ na K1 televiziji, otkrila da se još nisu razveli.

“Duško me bio naživcirao pa sam ga morala kazniti jednom objavom, ali nismo se razveli. Živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, dosta se tu toga, kako da se izrazim a da me njegov odvjetnik ne nazove…? Reći u jednu veliku istinu – Duškov život nema smisla bez mene, to je jedna velika istina i on ne postoji bez mene. Mi smo i dalje u braku, nismo se papirološki razveli. Odnosi su narušeni, živimo zajedno u četiri zida”, rekla je tada.

Inače, bivši suprug srpske pjevačice prošle je godine, nakon njihovog javnog kraha, snimljen kako ljetuje u Hrvatskoj. Nekadašnji nogometaš Tošić za svoj je odmor tada izabrao Istru, a viđen na jednom otočiću na samom jugu hrvatskog poluotoka. Očito mu je privatnost i ljepota Hrvatske godila nakon bračnog brodoloma s pjevačicom.