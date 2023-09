Suprug Ecije Ojdanić odbrusio vlastitoj majci kada im se htjela upetljati u brak: ‘Snaha dobro zna…’

Autor: B.G.

Hrvatska glumica Ecija Ojdanić sa suprugom Robertom Orhelom, zagrebačkom filmskom redatelju, u braku je već petnaest godina.

“Nevere i oluje smo doktorirali. Sad ti želim samo što više ovakvih dana, bonaca, sunčanih dana. I zdravlja, naravno”, napisala je Ecija u emotivnoj poruci kojom je suprugu čestitala 48. rođendan.



“Kako je meni to drugi brak, a znam da živimo u konzervativnoj sredini, odajem priznanje Robertu i njegovim roditeljima na tome kako su od prvog trenutka prihvatili i mene i moju kćer Cvitu iz prvog braka. Naša je komunikacija spoj ljubavi i težnje najboljem, ali i naučili smo, kad nam nešto smeta, da to na mudar način prešutimo. I mislim da je to tajna našeg odličnog odnosa”, izjavila je nedavno u razgovoru za Gloriju.

Ecija i Robert zajedno su od 2008. godine., a vjenčali u lipnju iduće godine na imanju u Istri.

Ecija je u to vrijeme bila trudna s njihovim sinom Jakovom, koji je rođen u studenom 2009.

“Kad je Robert odlazio u rodilište po Jakovića i Eciju, savjetovala sam mu, u najboljoj namjeri, da joj odnese robicu za dijete, a sin mi je uzvratio: “Je l’ ti znaš da je moja Ecija već jedanput bila mama?! Ona dobro zna što joj sve treba”, prepričala je taj događaj liječnica Vesna Orhel, Ecijina svekrva.









Bračne odnose donosi i na kazališne daske

Upravo će Ecija u narednih nekoliko tjedana progovoriti o bračnim odnosima i u svojoj novoj romantičnoj komediji “Ništa im neće bit”.

“Koja je tajna uspješnog braka? Teško je dati univerzalan odgovor na pitanje koje se dotiče kompleksnih međuljudskih odnosa. Precijenjen ili ipak ne, sud će svatko donijeti pojedinačno. Uvrstimo li u tu jednadžbu i djecu, postavit će se i pitanje kako navigirati kroz suživot više ljudi. Kako postići balans i ne zaboraviti na sebe, kako održavati zdrav odnos s partnerom usprkos svim izazovima i obvezama koje donosi život…”, stoji u opisu predstave.

Predstava je proizašla iz pera majstorice kratke proze, Tanje Mravak, a za režiju i adaptaciju zadužena je Tamara Damjanović. Uz Eciju, glavnu ulogu igra i glumac Franjo Mašković.

Predstava u fokus stavlja brak dvoje ljudi, koji se odlaskom njihove djece iz obiteljskog doma nalazi na prekretnici. Što se događa u i među ljudima nakon godina tišine? Jesu li vremenom stvorene spone dovoljne da bi održale odnos čiji su temelji dobrano poljuljani? Kako se vratiti na ono što je nekoć bilo – ako se to uopće može – ili se samo iznova mogu graditi neka nova poglavlja? I, u konačnici, bi li bio moguć ikakav početak, kad ne bi bilo ljubavi?

Ništa im neće bit’ priča je o praznom gnijezdu, kući iz koje su otišla djeca koja to više nisu, a roditelji se odjednom nalaze sami, jedno pred drugim, prije nego jedno do drugog.

Nada, koju igra Ecija Ojdanić, supruga i majka i dalje snažno osjeća djecu, prvenstveno intenzivnom brigom. Ponekad ta briga prelazi u paniku, ponekad u patetiku, a najčešće u smiješne pokušaje kontrole. Dragan, kojeg igra Frano Mašković, suprug i otac, potpuno drugačije doživljava praznu kuću, doživljavajući novonastalu situaciju kao mogućnost da se konačno posveti sebi, supruzi i svim stvarima i hobijima koje je odlagao. Uviđajući jedno kod drugog drugačiji doživljaj, međusobno se optužuju i suštinski ne razumiju. Čak i kad su fizički zajedno, nisu prisutni u zajedništvu. Suprugova nastojanja da se zbliže i zajednički provode aktivnosti, Nada odbija pravdajući se brigom za djecu. Novonastali nesklad pokušat će u niz smiješnih i tužnih situacija prevladati i dovesti sebe u neki novi supružnički balans, otpuštajući polako (a majka i nevoljko i uplašeno) djecu da žive svoje ispunjene i samostalne živote.