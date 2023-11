Supertalent ih lansirao, a domaća scena ih jedva doživjela: ‘Top ste, Hrvati očito vole škart’

Autor: I.D.

Pjevač Marko Osmanović i gitarist Dinko Likar te nekolicina vrhunskih glazbenika čine bend, Cota G4. Naime, ovaj je spomenuti dvojac 2019. godine razdrmao je pozornicu Supertalenta, da zamjerke nije imala ni kritična Martina Tomčić. Dok im je Maja Šuput tada rekla da bi došla na njihovu svirku, no čini nam se kako se to još nije dogodilo…

Uz to, Marko i Dinko nastupili su i na slovenskom Supertalentu, gdje su postali prava senzacija te često nastupaju po Ljubljani.





Od silne hvale se ne živi

Ovaj rock bend iz Daruvara iza sebe ima 25 godina glazbene karijere, redovito izbacuju albume, singlove te aktivno odrađuju svirke – ali talentirani dečki vole red, rad i disciplinu pa se zbog toga, možda, nisu snašli u hrvatskom, glazbenom krugu. Sve je moguće.

“Bilo je savršeno! Svirate moćno, pustio si glasčinu, ja idem na vašu svirku”, rekla im je Maja u Supertalentu, a Martina je tada dodala: “Ovaj tribute Michaelu Jacksonu je apsolutno vaše područje i mislim da da smo u američkom Supertalentu da bi imali bukiranu turneju nakon ovog nastupa”.

Naime, prokopali smo malo komentare po društvenim mrežama i otkrili da Cota G4 itekako ima svoju fan bazu, a treba spomenuti i to da im svaki koncert s bendom bude krcat. Međutim, ovi dečki medijsku pozornost teško dobivaju, ali ih zato ekipa na društvenim mrežama obožava.

“Top ste, Hrvati očito vole škart”, “Meni je svaka njihova pjesma vrh”, “Marko, kakav glas ima, strašan si”, “Šteta što to ne možemo gledati na televiziji, a ne ono prenemaganje”, “Ovo što oni rade je rudarski posao, to se tako nekada radilo, to je glazba”, “Današnja glazba je užas, ovi dečki ulijevaju nadu”, “Dinko svira bolje od pola ovih slavnih, sram ih sve može biti”, pisalo se po društvenim mrežama.









Poslušajte novu pjesmu ovog daruvarskog rock benda!