Supermama Tomislava se zainatila mučnom scenariju i pobijedila: ‘Žalosno je da država ne pomaže’

Autor: Doris Vučić

Majčinstvo je jedna od najizazovnijih uloga koju će žena odigrati u filmu zvanom život. Iako je odgoj djeteta mnogima jedna od najljepših, ali i najtežih zadaća u životu, nažalost nemaju sve majke privilegiju da gledaju svoje kćeri i sinove kako odrastaju bezbrižno i razigrano. Rođenje male duše s posebnim potrebama do temelja mijenja sve što je žena bila i što će ikad biti jer pred njom se tog dana pojavljuje neizmjerna i do tada neviđena ljubav omotana u debeli sloj borbe koju će svakog dana iznova voditi do samog kraja. Pogled na takvu budućnost mnogi povezuju s boli, strahom i patnjom, no ne mora svaka priča nužno završiti obojena turobnim tonovima.

Jednu mamu koja se odlučila zainatiti mučnom scenariju, okrenuti glavu lošim prognozama i skupiti snage za bitku kakvu nikad prije nije vodila susrela sam sasvim slučajno na periferiji Zagreba, u Kapua – Wellness & Beauty centru u Španskom, gdje sam otišla urediti obrve takozvanom puder tehnikom. Simpatična gospođa imena Tomislava Tomašek naoko je bila kao i mnoge žene koje susrećemo u kozmetičkim studijima – profesionalna, susretljiva i nasmijana. No, kada smo tijekom tretmana počele razgovarati čula sam njezinu životnu priču koja me nadahnula, a zasigurno će i druge koji misle da su njihovi problemi nepremostivi. I baš tada sam rekla samoj sebi da žene poput Tomislave zaslužuju da se i njihova priča čuje jer u moru loših vijesti i tragedija kojima svjedočimo doista je ohrabrujuće čuti da su među nama ljudi koji su uspjeli, iako su im šanse naoko bile male, a teret na leđima ogroman.

Tomislava je, naime, završila visoku zdravstvenu školu za fizioterapeuta, no kako je u kući nedostajalo novca tijekom studija je zarađivala uljepšavanjem žena, što je ujedno uistinu i voljela raditi. No kada je na pragu tridesetih odlučila da je vrijeme za osnivanje obitelji, život joj se doslovno okrenuo naglavačke. U njezin svijet stigla je sićušna djevojčica Lorena koju sudbina na samom početku nije pomazila i koja nažalost nikada neće imati priliku odrastati kao njezine vršnjakinje – slobodno i neopterećeno brojnim zdravstvenim nedaćama koje nitko nije naslutio.

Nerazjašnjena dijagnoza i tisuću problema

“Gledajući sa strane stvari u mom životu su se odvijale onako kako bi svatko zamislio i želio što u poslovnom što na privatnom polju. No život piše čudne priče pa stavlja pred nas izazove i prepreke. Rodila sam curicu s nerazjašnjenom dijagnozom i tisuću problema. Tada mi je postalo jasno zašto sam zapravo završila za fizioterapeuta, a otišla putem kozmetike“, govori mi Tomislava o potresu koji je prodrmao svaku stanicu u njezinom tijelu.

Nakon prvih susreta s dijagnozama koje niti jedna majka ne želi čuti uslijedilo je gadno razdoblje krivnje, preispitivanja, nedoumica, teških misli i pitanja kako ostati priseban i nastaviti s “normalnim“ životom.

Pritisak zbog situacije koja je zatekla cijelu njezinu obitelj bio je golem. Napetost ju je izjedala, no nakon godinu dana suočavanja sa njezinom novom realnošću, liječnicima, terapijama koje lome srce i crnim prognozama Tomislava je odlučila spasiti sebe. I riskirati.

‘Pronašla sam svoj spas’

“Te teške 2016. godine odlučila sam otvoriti Kapua wellness&beauty salon na više od 150 kvadrata i započeti novo poglavlje svog života. Kroz glavu mi je prošla misao da neću biti dobra majka ako nisam zadovoljna sama sa sobom. I upravo sam na taj način pronašla svoj spas. Dio dana sam radila posao koji me ispunjava i činila sve da se druge žene osjećaju lijepe, a onda sam se borila za svoje vlastito dijete koje zapravo treba cjelodnevnu brigu, što je vrlo zahtjevan zadatak“, prisjetila se Tomislava izuzetno iscrpljujućih početaka.









Iako je u svemu što je naumila imala ogromnu i bezuvjetnu podršku svoje majke, dogodile su se situacije na koje se naprosto ne može utjecati. Najveći danak balansiranja između karijere i odgoja djeteta koje zahtjeva posebnu skrb osjetio se upravo na odnosu s njezinim suprugom koji je u nedostatku kvalitetnog zajedničkog vremena svakim danom sve više patio.

“U tom nemirnom moru gdje pokušavaš biti i dobra majka i žena dogode se situacije na koje ne možeš utjecati pa zaboraviš gdje pripadaš i s kim živiš. Tada se naprosto ljudi udalje jedni od drugih i nestane onaj prvobitni zanos, ushićenost, zaljubljenost… Na koncu postanete prijatelji, a ne partneri. No i dalje to ne znači da je život završio i da nema dalje. Sve je dio percepcije i hoćeš li iz tih situacija izvući najbolje za sebe i naravno za svoje dijete. Da bih mogla voditi tako veliki salon najviše se žrtvovala moja majka jer kao i svaka mama najbolje osjeća što je potrebno njezinom djetetu da bih se osjećalo sigurno i nesputano. Mnogi ljudi nemaju tu mogućnost i vjerujem da je onda sve puno, puno teže“, priznaje Tomislava.

Ohrabrujuća poruku za sve žene

Iako je bilo dana kada bi najradije sve zatvorila i otišla raditi za nekoga drugoga kako bi tu gomilu odgovornosti maknula sa svojih leđa, ova uporna Zagrepčanka je ipak odlučila da odustajanje nije opcija, već je panične misli liječila novim edukacijama i dostizanjem profesionalnog maksimuma. I završila je edukacije za sve tehnike koje su in u industriji ljepote koja svakog dana sve više napreduje. Od geliranja noktiju, iscrtavanja obrvi i tajne šminke na usnama i očima do maderoterapije tijela i lica, brazilske maderoterapije, uporabe lasera u kozmetici, lash lifta, lash browsa…









“Namjeravam i dalje nastavljati sa usavršavanjem, a nakon toliko godina iskustva i sama se želim okušati u ulozi edukatora. Sva sreća da sam osoba sam koja ne može biti non stop na jednom mjestu i moram raditi više stvari odjednom kako bi dosegla stanje mira jer u suprotnom bih ‘puknula’“, kaže nam energična kozmetičarka čiji dan stvarno ne zvuči lako. Svoju Lorenicu ujutro vozi u vrtić prilagođen djeci sa poteškoćama, a onda odlazi na posao koji nakon nekoliko sati prekida kako bi malenu vratila kući, gdje ju čeka super-baka. Nakon toga opet juri na posao, radi s klijenticama, a nakon tretmana odlazi po djevojčicu koju treba odvesti na vježbe koje su joj prijeko potrebne.

“Uvijek se nađe nešto što moraš obaviti tako da imam jako malo vremena za odmaranje, ali to me više ne iznenađuje jer sam naučila da je zahtjevno voditi posao i upravljati timom zaposlenika kada im ne možeš stalno biti na dohvat ruke. Svaki biznis zahtjeva stalni angažman, pažnju koju moraš pokloniti svakom radniku i dobru organizaciju prostora i vremena kako bi svi bili zadovoljni i sretni, no uz dobru volju se uvijek pronađe način da se svaki problem nekako riješi“, pojasnila nam je Tomislava koja ima i jednu ohrabrujuću poruku za sve žene koje je zadesila sudbina poput njezine.

‘Sve morate učiniti sami’

“Meni je jasno da se ne moraju sve žene vidjeti u ulozi poduzetnice da bi bile dobre majke, ali ono što bih savjetovala svakoj jest da pronađu vrijeme da ugode sebi i budu lijepe i zadovoljne same sa sobom. Hoće li do toga doći kroz rad ili kroz neke druge izvore energije, nevažno je. Ne treba u životu trpjeti i patiti zbog ovakvog ili onakvog djeteta, treba uživati u svakom trenutku. Uz pravu osobu koja će ostati pored vas kada je bol najveća i ići u istom smjeru kao i vi, sve brige postaju samo zadaci koje treba riješiti“, životna je filozofija uvijek optimistične Tomislave koja je za kraj poželjela spomenuti i detalj da bi put do sreće bio puno lakši kada bi poduzetnička klima u Hrvatskoj bila više stimulirajuća nego ograničavajuća.

Iako je dobila vjetar u leđa kroz poticaje za samozapošljavanje i Hamag kredite za male poduzetnike, ističe da je žalosno da država ne olakšava dobivanje istog, nego kao da vas tjera da što prije odustanete jer vam nameće takve uvjete prema kojima ne biste ni trebali nikakav poticaj.

“Sasvim je jasno da me kao poduzetnicu nitko nikad neće gledati kao majku djeteta sa posebnim potrebama pa prema tome nema nikakvih prednosti niti olakšavajućih okolnosti. No, jedno je sigurno. Sve morate učiniti sami, a jedini je put do uspjeha nikada ne odustati“, zaključuje Tomislava sa smiješkom na licu.