‘SUMNJIVE’ FOTKE ŠALJITE CIGIJU: Poznati društveni kroničar u novom projektu otkriva najveće ‘lažnjake’!

Autor: Š. P.

RTL-ova emisija ‘Exkluziv’ od 12. ožujka donosi novu rubriku Nevena Ciganovića – zvat će se ‘Take or Fake’, a poznati društveni kroničar u njoj će otkrivati koliko su se domaće i inozemne zvijezde zaigrale prilikom uređivanja svojih fotografija.

Modni kritičar, stilist, društveni kroničar i bloger Neven Ciganović već neko vrijeme uveseljava gledatelje svojim provokativnim i nadasve iskrenim komentarima u RTL-ovu ‘Exkluzivu’ u rubrici pod nazivom ‘Modni sud’, gdje analizira stil slavnih osoba, a sada je pred njim još jedan zabavan zadatak – komentiranje fotografija zvijezda koje su uređivane u aplikacijama za retuširanje! Tko koristi filtere, sužava struk, pomlađuje lice i povećava usne? Sve će to otkriti popularni Cigi u ‘Top tri listi celebrity fotografije’ jer njegovo oko uočava i najmanju nepravilnost.

“Nova rubrika bavit će se analiziranjem objava naših poznatih osoba na društvenim mrežama, njihovih ‘nerealno’ sređenih fotografija, zanimljivih situacija u kojima su fotografije nastale, neobičnih opisa, ali i izdvajanjem zanimljivih komentara njihovih fanova. Rubrika ima težnju proširiti se i na one manje poznate osobe koje bi zbog svojih ‘photoshop katastrofa’ eventualno mogle postati poznate. Zato bismo voljeli i gledatelje uključiti u interakciju pa da nam mogu slati objave koje su njima zapele za oko, a koje i ne prikazuju baš realnu sliku o osobi koja ju je objavila. Ova je rubrika prvenstveno zabavnog karaktera, ali možda nekima posluži i kao edukativna u smislu da lakše prepoznaju kad nešto djeluje Take or Fake!”, otkrio je Ciganović koji će svaku subotu dati svoj sud čija je fotografija suptilno uređena i može proći kao original (Take) ili totalni promašaj (Fake).

“Zašto Neven? Neven je jedan od naših najistaknutijih društvenih kroničara i izvrstan poznavatelj showbiz scene, i to ne samo domaće nego i regionalne i inozemne! On celebrityje poznaje u dušu, a čini se i u tijelo. Njegovi su komentari britki i prije svega dobronamjerni pa vjerujemo da neće nikoga naljutiti, nego samo dobro nasmijati, a u prvoj emisiji analizirat će fotografije ‘balkanske kraljice photoshopa’ Jelene Karleuše, Madonne i Nine Badrić. ‘Take or Fake’ je tri minute čiste zabave i nadamo se da će steći vjernu publiku, kao i sve naše rubrike do sada“, zaključila je urednica ‘Exkluziva’ Eta Kočić.