ŠUKEROVOJ BIVŠOJ STVARNO NE IDE! Fanovi jako zabrinuti: Novi ljubavni brodolom Kristine popraćen neočekivanim potezom

Autor: Dnevno

Ljubavni brodolomi nisu novost u životu mlađahne pjevačice i bivše Kraljice Hrvatske Kristine Bralo (28). Prije nekoliko mjeseci pisalo se da je atraktivna Zagrepčanka u vezi s 25 godina starijim Davorom Šukerom koji joj je poklonio skupocjeni automobil, no veza se navodno raspala jer ju nije pozvao na put u SAD. No, Kristina nije dugo bila sama, a svoj ljubavni život nije skrivala od očiju javnosti i medija.

Pred kamerama RTL-ovog Exkluziva ubrzo je priznala da se nakon tri mjeseca veze zaručila za nekadašnjeg mistera turizma Mateja Cvitanovića (27), no ni ta vezi nije okrunjena brakom.

Samo desetak dana nakon što su zajedno progovorili o svojim planovima za budućnost, pa čak i djetetu, mladi par odlučio je raskinuti zaruke.

Prekid zaruka medijima je potvrdio Matej ne želeći otkrivati detalje tužnog kraja, no nije dugo trebalo da gradskim kuloarima krenu kružiti glasine kako je za raskid zapravo kriv jedan naš poznati sportaš s kojim je Kristina navodno prevarila zaručnika.

Neki su mediji pisali da je riječ o tenisaču Borni Ćoriću, no ti navodi nikada nisu službeno potvrđeni. A onda je pjevačica u usponu odjednom i bez najave obrisala Instagram na kojem ju je pratilo nekoliko tisuća fanova, što je zabrinuo velik dio njih.

Trenutačno se na društvenim mrežama može naći još samo njezin privatan profil koji je zaključan za javnost i na kojem njezine objave prati stotinjak bliskih pratitelja.

“Sve u životu radim srcem tako da stojim svjesno iza svojih odluka bile one ispravne ili neispravne. Tako da to je dio moje prošlosti i sad sam okrenuta budućnosti i planiranju vjenčanja, a i svega predivnog sa svojim zaručnikom”, rekla je Kristina nedavno za Exkluziv, no stvari su se, doslovno, preko noći promijenile.