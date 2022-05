SUDSKA DRAMA ‘VAMPIRICE OLJE’: Optužena je za ‘izvlačenje’ više od 17 milijuna kuna, tvrdi da nije znala što je potpisivala

Olja Einfalt Mihovilović, 59-godišnja splitska akademska slikarica, reality zvijezda i ‘najpoznatija hrvatska vampirica, ovih se dana našla na sudu – županijsko Državno odvjetništvo tereti je po pet točaka utaje poreza, piše Slobodna Dalmacija.

S pokojnim suprugom Markom godinama je, naime, vodila nekoć popularni modni brand “Skandal“. U nekoliko godina prerastao je u lijepu poduzetničku priču, odnosno, tvrtku s 22 trgodine i stotinjak zaposlenih. Danas se pokušava obraniti od optužbi da je sa suprugom nezakonitim radnjama ‘isisala’ više od 17 milijuna kuna.

“Postao je to kompleksan sustav koji je prerastao naše mogućnosti. Marko se bavio financijama, kreditima, maloprodajom, širenjem, a ja sam bila zakopana u studiju, dizajnirajući naše modele”, izjavila je, na splitskom Županijskom sudu Olja Einfalt Mihovilović.

‘Ubila’ ih Kina

Tada je, kaže, četiri puta godišnje odlazila u Kinu te nadzirala proizvodnju i distribuciju robe. “Ta Kina nas je i ‘ubila’, Marko je smatrao da proizvodnju zbog konkurentnosti treba prebaciti u Kinu. Morali smo za svaku kolekciju napraviti po tisuću komada jednog uzorka u jednoj boji, bio je to izniman posao. Marko je nekontrolirano počeo širiti maloprodaju kako bi sve to proizvedeno imali gdje prodati i tu je napravio pogrešku, imao je nedovoljno menadžerskog znanja i mogućnosti”, izjavila je Olja i dodala da se nije bavila poslovnim dijelom njihove priče te da joj suprug to nije ni dopuštao.

Kriza 2008. godine ih je, kaže, potpuno uništila. Tvrdi i da je, vjerujući suprugu, kao direktorica potpisivala sve što je dobila, bez ikakvog znanja o osnovnim pravnim i ekonomskim pojmovima.