SUDSKA BITKA HRVATSKOG TOP MODELA! Nakon dugih devet godina, Ljupka Gojić Mikić slavi: ‘Nadam se da je to škola za sve!’

Autor: Š. P.

Nakon više od devet godina, bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić dobila je zadovoljštinu na sudu – gotova je, naime, pravna bitka protiv žene iz Metkovića koja je prije deset godina počela kopirati Ljupkinu odjevnu marku Jolie Petite. Sud je odlučio u Ljupkinu korist.

“Jedino to što te može frustrirati je da ti nešto platiš, zaštitiš se, a netko se i dalje usuđuje to raditi i onda kreće ta neka borba da ti uopće nekoga preodgojiš i naučiš da se to ne može samo tako i da će biti kažnjen za to”, rekla je Ljupka za In Magazin.

“Ja se samo nadam da je to škola za sve”, dodala je.

Popularni lik djevojčice koji je dio modne majke Jolie Petit postao je ultimativni trend odmah nakon što je Ljupka lansirala svoju kolekciju. Radi se o autorskom umjetničkom djelu njezine majke Željke, a zajedno su razvile unosan modni biznis.

Negdje u isto vrijeme ekspanzije Ljupkine popularne ‘djevojčice’, naglo su počele rasti i društvene mreže, a onu negativnu stranu Facebooka i sličnih adresa bivša je manekenka vrlo brzo osjetila na svojoj koži, odnosno, biznisu – brojni su profili, naime, nudili jeftinije verzije popularnih lutki i Ljupka se vrlo brzo našla u žarištvu ‘modnog piratstva’.

Nakon upozorenja, mnogi su se profili s vremenom ugasili, ali ne i onaj spomenute žene iz Metkovića. Pod imenom ‘Lutkice-mašnice’ prodavala je kopiju prepoznatljivog lika djevojčice te nije prestala nakon brojnih upozorenja. Štoviše, nakon što su Trgovački sud u Spliotu, a onda i Visoki trgovački sud presudili da im duguje 70 tisuća kuna, ona se žalila Ustavnom sudu i značajno usporila cijeli proces.

Deset godina izazova

“Kada sam kao klinka došla u Pariz Francuzima je bilo prilično teško izgovoriti moje ime tako da sam jedno vrijeme bila Lupka dok nisu otkrili značenje mog imena na francuskom i prekrstili me u Jolie”, otkrila je Ljupka svojedobno razlog zbog kojeg je modnu marku nazvala upravo Jolie Petite.









Prvo desetljeće njezine uspješne modne marke obilježili su uspjesi, ali i izazovi. “Najizazovniji trenutak u ovih 10 godina postojanja brenda je bio raditi na relaciji Hiroshima – Zagreb… I mojima u Zagrebu raditi sa mnom, koja zaboravi da je vremenska razlika sedam sati pa ih probudim u pet ujutro s pitanjem zašto na haljini fali jedan volan”, ispričala je o prvom desetljeću s ove strane modnog biznisa.