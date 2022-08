‘STVARNO BOLESNO’ Vlatka Pokos komentirala druženje Kojića i Popovića: ‘Severina ima manje sreće s muškarcima od mene’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Prijateljstvo Igora Kojića i Milana Popovića na društvenim je mrežama izazvalo lavinu negativnih komentara, a među njima se posebno istaknulo mišljenje Vlatke Pokos koja se suosjeća sa Severinom te je ‘ujedinjenje’ pjevačičinih bivših partnera nazvala – ‘bolešću’.

‘Stvarno bolesno. Rekla bih da Severina ima manje sreće s muškarcima od mene, a to nije lako’, napisala je ispod Storyjeve objave na Instagramu.

Naime, Vlatka je sve svoje ljubavi završavala burno te je njezina ‘nesreća’ često punila novinske stupce. Javnosti najupečatljivije ljubavne odnose Pokos je imala s poduzetnikom Josipom Radeljakom Dikanom i Dinom Bubičićem.





Bivšeg mistera Hrvatske Vlatka je upoznala na Danima vjenčanja u Zagrebu, a spajali su ih skandali koji su ih pratili u medijima. U vezi su bili nekoliko mjeseci, a iako se nagađalo da par vezu nije konzumirao, Dino je njihove strastvene odnose opisao u svojoj autobiografskoj knjizi ‘Od dilera do mistera’.

‘Na kraju kad sam počeo dolaziti do kraja po treći put, sama se maknula s njega, gurnula me na trosjed na kojem smo našu divnu igru počeli, uzela ga je u ruke i dovela do kraja, i usnama pokupila svaku moju kap…’, napisao je.

Razvod braka, koji je u javnosti izgledao kao nekakav reality show, Pokos je imala s 27 godina starijim Josipom Dikanom Radeljakom. Par se vjenčao na Karibima, a dvije godine nakon, Vlatka je poduzetnika prijavila za obiteljsko nasilje.

Nakon žestoke svađe, Dikan je Vlatku izbacio iz stana u centru Zagreba, a kada je došla po stvari, bivši bračni par se vrijeđao i udarao nogama. Ljubavnu ispovijest sa splitskim poduzetnikom, Pokos je iznijela u knjizi ‘Život u raju’.

Ljubavni status Vlatke Pokos trenutno je nepoznat, a sudeći prema njezinim objavama na Instagramu, bivša televizijska voditeljica posvetila se pronalasku nove karijere i društvenim mrežama.