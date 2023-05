STVARAO KEMIJU I VRIŠTAO? Bare ‘rasturio’ na splitskim Gripama, no jedno su mu zamjerili: ‘Meni je to normalno!’

Nakon dugo vremena rokerska zvijezda Goran Bare nastupio je sa bendom Majke u splitskoj dvorani Gripe, i to u sklopu svoje mini turneje koja je krenula iz Karlovca. Za ovaj rock spektakl u gradu pod Marjanom tražila se i karta više.

‘Teške boje’, ‘A ti još plačeš’, ‘Ja sam budućnost’, ‘Put ka sreći’ samo su neki od hitova koje je splitska publika zapjevala uglas sa Baretom.

Kao što je i običaj za bilo koju rock zvijezdu, koncertu je prethodilo veliko uzbuđenje, a sami Bare kasnio je čak sat vremena. U to vrijeme je većina publike već bila u dvorani, no bilo je i onih koji su još čekali na ulasku. Naime, u kratkom roku prodanu je oko četiri tisuće karata.





Iako je publika u Splitu uživala u ovoj glazbenoj poslastici, nekima je teško palo što je cijeli koncert, uključujući i bis, trajao oko 90 minuta, navodi Slobodna Dalmacija.

Uoči koncerta Bare je u emisiji za Radio Dalmacija rekao kako splitska publika nije zahtjevna, nego energična. “Meni je super splitska publika, nemam nikakvu tremu. Nisu zahtjevni, već energični. Oni to osjete, ako osjete da vi njima dajete, onda i oni daju. Meni je super u Splitu,” rekao je Bare i za Dalmatinski portal pojasnio kako mu je izlazak na binu ‘čisti instinkt’.

“Meni je to nešto normalno. Kao što putujem na koncert, kao što dođem u grad u kojem sviram, kao što se presvučem u hotelu pa me dečki odfuraju do back stagea, pa tamo stvaram kemiju s momcima pola sata, malo vrištimo i deremo se i poslije toga jednostavno izađemo na binu i gotovo”, dodao je. Moguće je da se ‘stvaranje kemije, vrištanje i deranje’ prije izlaska na binu samo malo odužilo.