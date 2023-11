Štulić sablaznio Hrvate priznanjem: ‘To je isto kao da su Jure i Boban pjevali o Titu’

Pjevač i tekstopisac Branimir Johnny Štulić oštro je reagirao na knjigu Snježane Banović “Kronika sretnih trenutaka” u kojoj kazališna redateljica između ostalog opisuje svoju vezu s frontmenom grupe Azra.

Podsjetimo, premda u pjesmi “Usne vrele višnje” Štulić pjeva o djevojci iz Hrvaca u koju se zaljubio, sada tvrdi da to nije bila Banović.





‘Moram opovrgnuti jednu od njezinih mnogobrojnih tlapnji’

“Ja nikad nisam nikakvu pjesmu njoj napisao, a kamoli posvetio. Rekao bih da je spremaju za predsjednicu, Sneguljica u zemlji patuljaka, napisao je Štulić u stihovima na svom SCRIBD profilu.

Dodao je i kako je Hrvace ubacio jer mu je trebalo neko domaće mjesto od tri sloga, te da se u toj pjesmi nije referirao na nju, nego na svoj odlazak iz Hrvatske. U nastavku donosimo dio koji se odnosi na knjigu Snježane Banović prenesen onako kako je Johnny napisao.

“Niti sam ja ikada spominjao svoje veze u javnosti, pa ne bih ni sada da ne moram, pošto me ne smeta toliko da drugi prave karijeru na meni, koliko ako se pritom služe neistinama da bi sebi, prostor nalazeći, dali na važnosti”, kaže između ostalog Štulić. Dodao je kako “stoji da je za neke stihove imao nju na umu.”

“Zabavljalo me, kao, na primjer, putuj kroz život, s velikom (ilirskom) glavom, jer to nije bilo teško za prepoznati, a ima i vrati se u ladicu (a to je već teško prihvatiti)”, dodao je.

Također je imao potrebu kazati i ovo: “I jednom za svagda, ja nikad nisam nikakvu pjesmu njoj napisao, a kamoli posvetio. Pjesme sam sebi i za svoje potrebe radio, a da nije ona slučajno u kadar upala, zasigurno bi koja druga, jerbo ima ih po pjesmama, i muških i ženskih, potonjih.









Doduše, nešto više zato što su u ono vrijeme svi pjevali o ženama (hvali more, drž se obale), uglavnom zbog čemerne neje-ice pa se trebalo sa takvima u koštac uhvatiti i prizemnije dejstvovati. Međutim, ja sam često pod žensku osobu uvodio sebe i obratno, budući da se to u pjesmama može, jer kao što Tin Ujević iznađe, proza je je-anje, a poezija dr-anje. Utoliko se ne smatram pjesnikom, čoče.”

‘Zblenuta kao blenta blentava’

Štulić je dodao i ovo: “Bit ću sasvim točan što se tiče stihova, naizgled je u četiri pjesme ima: dvije obrade il prilagodbe tuđih pesama ča joj dadu ideju za njezina teatarska pregnuća, i što preuzme, kada već i uspjeh na moj račun postigne, Jesi li sama večeras i Usne vrele višnje (promijenih zrele u vrele, a da ne znam zašto), i dvije moje, Život običnog tempa i Tanka crna linija – i to je sve…”

A da je pomno proučio knjigu svoje bivše ljubavi, vidi se i iz ove “replike”: “I nije istina da je imala avionsku kartu da ide sa mnom – to je laž – ja se jednostavno pokupih i ostavih je u plaćenom i iznajmljenom stanu (kao i Kanibala) da radi tulume, barem još četiri mjeseca”.









Reagirala je i Snježana

Naravno, to nije jedina Štulićeva “replika”: “Moram opovrgnuti jednu od njezinih mnogobrojnih tlapnji (što je ljepša riječ za laž) iz prsta isisanih, da sam joj prilikom upoznavanja rekao: “Ti si moja.” To je isto toliko istinito koliko i da su Jure i Boban pjevali: “Druže Tito, mi ti se kunemo”…

Snježana Banović je za portal Nova reagirala na Džonijev tekst i rekla da “nema vremena ni volje replicirati na litanije iz Holandije”.

“Tek da autor ne zna razliku između realnosti i fikcije. Između osobe i lika. Za to trebaju određena znanja”, poručila je Banović, vrlo oštro odgovarajući svom bivšem partneru iz osamdesetih.