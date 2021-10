STUDENT OSTAVIO ŽIRI BEZ TEKSTA: ‘Izgubio je okladu 100 posto! Pa ne možeš se baš ovako sramotiti na televiziji’

Autor: T. Š.

Na pozornici talenta nije se proslavio Dominik Šoštarko, simpatičan student Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Iako je i sam otkrio da se više bavio sviranjem nego pjevanjem, uspio je zabaviti publiku i primiti ovacije. Na pozornici se pojavio kostimiran, što se jako svidjelo Maji, koja je istaknula koliko je bitno uložiti trud i u vizualni izgled.

Šošatrko je otkrio i da ima bend Laka meta s kojim je nastupao na festivalima etno glazbe, a trenutno su fokusirani na akustičke nastupe

“Koreografija vam je bila briljantna, ne. Pjevanje? Ne. Zabava? Evo, publici je bilo dobro”, komentirao je Janko. “Dominik, na mene ostavljate dojam veseljaka, pozitivca, čovjeka koji je čak spreman sebe pretjerano izložiti u javnosti, što je evidentno, za nekakav svoj ideal i cilj. Ja to čak i pozdravljam, ja recimo ne nemam tu hrabrost, da ne kažem ludost, tako da vam na tome čestitam i to pozdravljam. I u današnje doba, to nam je potrebno!” rekla je Martina.

“Meni je stvarno bilo zabavno. Međutim, bit zabavljač nije lako. (…) Mora se ipak posjedovati minimalne glasovne mogućnosti i plesne i tako dalje… Ovo je super fora za neku privatnu zabavu. Ono što podržavam i pozdravljam je to da nam rijetko tko na audiciju dođe kostimiran i uloži u kostim, a vi ste to učinili” komentirala je Maja.

“Ma ovo je vrh”, “Dečko ludo si se zabavio”, “Izgubio je neku okladu 100%.Pa ne možeš se baš ovako sramotiti na televiziji”, “Zabavniji i bolje slušat njega nego Maju”, “Svaka čast tigre, barem je bilo veselo u ovom tmurnom talentu”, komentirali su gledatelji kojima se ‘zlatni tigra’ baš svidio.