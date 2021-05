Stručnjakinja za govor tijela analizirala odnos Kate i Williama, prsti su ih otkrili!

Autor: Dnevno

Princ William ( 38) i Kate Middleton ( 39 ) u braku su punih deset godina, a veže ih više od 20 godina poznanstva. S godinama njihov se odnos mijenjao, no je li se promijenio otkad su u braku, kako se to događa brojnim parovima? Odgovor na to pitanje dala je stručnjakinja Karen Donaldson za govor tijela koja je analizirala njihove fotografije objavljene povodom okrugle godišnjice.

Kraljevski je par u čast desete godišnjice braka, vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea podijelio dvije zajedničke fotografije na društvenim mrežama, snimljene prošli tjedan u palači Kensington, a upravo one omogučile su stručnjakinji za govor tijela Karen Donaldson da iz neverbalne komunikacije otkrije mnogo toga o ovom slavnom paru.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Katein položaj glave i osmijeh

Donaldson je na temelju Kateinog položaja glave i osmijeha ustvrdila: “Ne samo da su još uvijek zaljubljeni, oni su i prijatelji te se zajedno osjećaju jako ugodno i među njima postoji nevjerojatna količina poštovanja i povjerenja”. “Na njihovim godišnjicama vidite posve novu razinu njihovog odnosa. Način na koji Kate opušteno polaže glavu na Williamova prsa signalizira da mu vjeruje, osjeća se sigurno s njim i želi mu biti blizu. Njezin osmijeh zahvaća cijelo lice, što nam govori da je to pravi osmijeh”, pojasnila je stručnjakinja.

Williamovo lice i ruke

“Williamov osmijeh također zahvaća cijelo lice, oči, obraze i usta, što nam govori da je i njegov osmijeh iskren”, otkrila je stručnjakinja te dodala kako položaj Williamove ruke i lagana vitkost otkrivaju da mu je ugodno s Kate. “Prihvaća je s opuštenijim zagrljajem, što nam govori da imaju visoku razinu povezanosti i razinu povjerenja jedno prema drugome. William se prirodno naslanja na Kate s leđa, njegovo je držanje pomalo klonulo, što nam govori da mu je vrlo ugodno sa suprugom, ali i da su njih dvoje pravi prijatelji”, dodala je Donaldson. “S druge strane, način na koji Kate drži Williamove prste govori nam da želi biti blizu njega i da mu je ona čvrst oslonac”, otkriva.









Donaldson smatra kako je riječ o pomaku u odnosu na originalnu zaručničku sliku para koju je snimio fotograf Mario Testino, objavljenu u prosincu 2010. Na toj je fotografiji Kate naslonila ruku na Williamova prsa, “što se može pročitati kao znak vlasništva, polažući pravo na svog supruga”, ustvrdila je Donaldson.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)







Govor tijela

“Na temelju govora tijela na svojoj zaručničkoj slici u odnosu na sada, sada više ne pokazuju otvoreno svoju ljubav”, otkriva Donaldson. “Njihova je veza prirodna i lako se stapaju u međusobni prostor, bez puno napora. Poze su im opuštenije i manje fiksirane”, dodala je, te istaknula kako je William prije 10 godina djelovao kao svojevrsni štit za buduću suprugu, te ju grlio u “zaštitnički ‘medvjeđi’ zagrljaj”, jer je sebe vidio kao njenu zaštitnicu, zaključila je Karen Donaldson.