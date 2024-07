Stručnjakinja iz Braka na prvu kao dijete je doživjela traume: ‘Stvarno je bilo loše’

Autor: F. P.

Iako je posljednja sezona Braka na prvu već iza nas, o ovogodišnjim kandidatima i dalje se naveliko priča. Od pikanterija ispred kamera do odnosa nakon showa, mnogi parovi i dalje su u znatnom fokusu javnosti. Jedna od kandidatkinja, Danijela Pupovac, nedavno je objavila novo izdanje svog podcasta, i to sa posebnom gošćom.

Riječ je upravo o stručnjakinji iz showa, Ivi Stasiow. Iva u psihoterapiji ima dugogodišnje iskustvo, a sa Danijelom je razgovarala o zdravom načinu života. U jednom trenu je, međutim, otvorila dušu o tragediji koju je doživjela sa samo šest godina, a koja je na nju ostavila posljedice koje osjeća i danas.

“Pala sam u rov za vodovod. U duboku jamu, oko tri metra, pukla mi je slezena i dio jetre. Nakon toga, nakon operacije i svega, bila sam stalno po bolnicama. Gušterača mi je bila natučena i imala sam čak i dijabetes. Gušterača mi nije dobro funkcionirala i stvarno sam bila u lošem stanju”, opisala je Iva potresne trenutke.

Zadirkivali su je zbog težine

S obzirom na opseg ozljeda kretanje joj nije bilo dozvoljeno. Zbog toga je većinu vremena provela kod kuće u mirovanju, te je posljedično dobila i na težini zbog čega su je vršnjaci zadirkivali. Nakon incidenta gdje ju je dječak gurnuo sa grane za koju je rekao da će se slomiti pod njom, Iva je počela paziti što jede te je znatno smršavila.









Podsjetimo, protekla sezona popularnog sociološkog eksperimenta sa sobom je donijela novu dozu drame. Među parovima su osobito popularni bili Tamara i Filip za koje su gledatelji posebno navijali. Unatoč čestim prepirkama, Tamara je nakon eksperimenta prema Filipu razvila osjećaje te je tražila da se i on po tom pitanju izjasni.

“Imao sam osjećaj kao da me se tjera na nešto, a ja sam prema njoj stvorio prijateljske osjećaje, kao da sam sa sestrom. Zavolio sam je i draga mi je te sam joj rekao da, ako nešto zatreba u životu, može me uvijek nazvati”, priznao je svojedobno Filip. S Tamarom je naposlijetku razvio prijateljstvo, no zbog gustog rasporeda sad se rjeđe viđaju.