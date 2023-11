Strogi član žirija u Masterchefu sablaznio Hrvate izjavom: ‘Pričali su da sam homoseksualac’

Autor: I.D.

Chef Melkior Bašić, široj javnosti najpoznatiji kao najstroži član žirija Masterchefa gostovao je kod Tatjane Jurić u podcastu “Skip or Beep” bravo! radija. Radno iskustvo stjecao je radeći u gotovo sto kuhinja diljem Hrvatske i inozemstva. Tatjani je otkrio da je snimanje ove sezone popularnog kulinarskog showa gotovo.

U emisiji je podijelio par trikova za pripremu dobrog variva, priznao što misli o ženama u kuhinji, tko je doma glavni u kuhinji, zašto su ga kolege usporedile s Hitlerom, ali osvrnuo se i na tračeve da je homoseksualac.





‘Vjerujte, kuhari ne prigovaraju’

“Nije to baš pohvalno, ali red, rad, disciplina i higijena! Ne volim nered i kada se počnu gubiti, zato što je u kuhinji najteže postići konstantu. Dođeš danas u restoran, naručiš jelo i super ti je, dođeš drugi put, očekuješ isto to jelo i nije isto i ti se razočaraš.

Za postići konstantu u organizaciji stvarno svatko treba znati svoj zadatak, i svaka osoba radi baš određeno jelo, jer svi imamo različite kriterije, drukčije doživljavamo okuse. Volio sam da svi sve znaju, da znaju koliko imamo rezervacija, koliko ljudi dolazi, a ne da je mozak na paši i tamo sjeckaju luk i mrkvu i baš ih briga, zato su me zvali Hitler”, kazao je Melkior.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Melkior Bašić (@melkior.basic)







Kod kuće je ipak drugačije. Supruga je glavna kuharica, a Melkior ne prigovara ni kada nešto nije kako treba.

“Super kuha. Najsretniji sam kad mi nešto pripremi. Vjerujte, kuhari ne prigovaraju. Čak i razumiju kad ne dobiju najbolju hranu. Ni u restoranu ne prigovaram, probam, pojedem ali više se na to mjesto ne vraćam. Neki dan sam bio u jednom restoranu u Zagrebu, neću otkriti kojem. Pojeo sam, platio, nisam se žalio. Rekao sam – prvi put, zadnji put i nikad više”, otkrio je.









Pričalo se po Lošinju…

Poznati chef ima probleme sa štitnjačom s kojom se, kako kaže, dobro nosi jer si je sve ‘posložio u glavi‘. Dan započinje uz terapiju, ne zamara se nebitnim stvarima, ne čita što se o njemu piše u medijima, ali ipak jedan trač je stigao i do njega.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Melkior Bašić (@melkior.basic)

“Najgori trač koji si čuo o sebi – rekli su on voli dečke? Ma davno je to bilo. Radio sam na Lošinju, imao sam 26 godina, i to je bilo odmah na počecima. Živio sam tamo osam godina, a ti ljudi nisu znali da sam ja imao curu u Zagrebu, bila je to veza na daljinu. Oni su mislili da ja nemam curu, i kao on ne traži nikakvu domaću curu s otoka i rekli su on je gay – zaključili – to je to.”