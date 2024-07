Štrljić je s Brenom glumio u kultnom jugoslavenskom ostvarenju: Evo kakva je iza kamera

Autor: Barbara Grgić

“Hajde da se volimo” jugoslavenska je mjuzikl komedija iz 1987. koju je režirao Aleksandar Đorđević. Glavne uloge u filmu tumače Lepa Brena, Svetislav Goncić, Milutin Karadžić, Bata Živojinović i Milan Štrljić. Inače, radnja se odvija oko Lepe Brene koja sa svojim bendom Slatki greh putuje u autobusu širom Jugoslavije radi turneje, ali je skupina kriminalaca pokušava oteti.

Film je bio vrlo popularan u bivšoj Jugoslaviji, a prema službenim podacima samo u kinima ga je pogledalo oko pet milijuna gledatelja te je započeo filmsku trilogiju nakon što su uslijedila još dva nastavka 1989. i 1990. godine.

Ulogu šefa opasne bande koja progoni Brenu imao je Milan Štrljić, koji je hrvatskoj publici dobro poznat i iz filmova “Boško Buha”, “Blagajnica hoće ići na more”, “Balkanski špijun”, ali i serija “Larin izbor”, “Kud puklo da puklo”, “Na granici” i “Dar mar”, a o snimanju s Lepom Brenom imao je samo riječi hvale.

‘Brena je velika profesionalka’

“Brenu pamtim kao veliku profesionalku. Prva pjevačica s ovih prostora koja je ušla u glumačke vode i taj film je snimila svojim novcem. Nije slučajno to što jest, vrlo je vrijedna i odgovorna”, ispričao je Štrljić za 24 sata svojevremeno.

Kad su ga pitali kako su Brenu prihvatili drugi glumci odgovorio je vrlo dobro: “Nitko nije lud da ne prihvati osobu koja je vrlo odgovorna, trudi se”, ispričao je Štrljić, a i sama Brena se svojevremeno prisjetila anegdota sa snimanja.









“Na otoku Lopud preko puta Dubrovnika snimali smo drugi dio filma i svaki dan ustajali u šest. Jedno jutro sam kasnila i brzo silazila niz stepenice, a kako sam bila u visokim štiklama, odlomile su mi se, a ja pala baš na onaj dio tijela koji gubi časno ime. Potom sam osjetila bol u bedrima i shvatila da mi se štikla zabola u meso blizu kuka. Izvadila sam je i uspjela da dođem do ekipe. Hitno su me gliserom prevezli u dubrovačku bolnicu. Možete zamisliti scenu kako dolazim na hirurgiju u kupaćem kostimu ogrnuta ogrtačem i s krvavom ranom na bedrima. Kad je stigao, glavni kirurg mi je rekao: ‘O, dobro došla Lepa Breno, da vidimo kakav to problem imate?’. Dobila sam injekciju protiv tetanusa i onda je krenulo ušivanje. Međutim prije toga me tri puta udario po stražnjici i rekao da će sve biti kao bombona (smijeh). Snimanje smo nastavili nakon dva dana, a ova scena iz bolnice mi je i danas presmiješna i simpatična”, ispričala je Lepa Brena.