Stresni početak dana za Niku iz Feminema: Iz stana joj je nestala veoma vrijedna stvar

Autor: G.B.

Pjevačica grupe Feminnem, Nika Antolos, sa svojim je pratiteljima podijelila novo iskustvo, odnosno nezgodu. Naime, izgubila je Bibliju.

‘Netko čeka kraj, a netko se s Kristom druži prije’

“Voljela sam ovo kišno jutro danas trčeći po Kaptolu za novom Biblijom. Moja stara je nestala. Da, doslovno nestala iz stana.. A sve što me je i pokušalo zaustaviti danas da po nju odem, nije uspjelo. I sve sam to uz smješak, mokri rub na hlačama i uzdiglu kosu jer vlaga..





Trčkarala sam nekako opijena pred Bozićnim gradom što se već spremio zasjati. Te ugašene lampice navješćuju jedan od nama najvećih dana. Božić.. Rođendan mome Kralju. I tako trčim ispred katedrale i kužim, kako idem po Božja ljubavna pisma meni. Nama. U tim stranicama svo bogatstvo..



Kao i te postavljene, a još ugašene lampice, Biblija navještava sjaj i povrat moga Oca.. Pa badava se kiše trudile, sve mokre kose i ljuti vozači.. Mir nije posljedica tijela već duha, o ničemu osim odnosom s Kristom ne ovisi..

Mogu sjati i puno prije ove na srcu i ne, nije do kiše ili dana ako tako nije. Netko vječno kraja čeka, a netko se druži s Kristom puno prije.. Blagoslovljen utorak prijatelji”, zaključila je Nika svoju objavu.

Godinama se bori s multiplom

Podsjetimo, pjevačici je u ranoj mladosti dijagnosticirana teška autoimuna bolest, multipla skleroza.

“Čudno zvuči, ali sama sam je našla. Sama sam otišla na MR glave i vratne kralježnice i našli smo lezije. Onda sam našla neurologa koji je potvrdio da je bila leđna, spinalna funkcija i kortići i sve ostalo što to prati,” prisjetila se Nika tog perioda.









“Imala sam početni strah u smislu hoće li to tako strašno boljeti i dalje. I je, boljelo je i dalje. To je neprestano boljelo. Moja je bila takva da sam izgubila vid na lijevo oko, noge nisam osjećala, imala sam nenormalne konstantne bolove. Sijevajuće! Tako bih to najbolje objasnila,” pojasnila je tada.

Danas se, na sreću, osjeća puno bolje, te je otkrila kako ima normalnu prehranu i redovito vježba. Priznala je da se i dalje drži preporuka kako bi spriječila da se virus opet rasplamsa, pa tako ne smije konzumirati gluten, laktozu, kazein, šećer, i jaja.